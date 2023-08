Maximilian Böltl: Ehemann des CSU-Politikers ist im Wahlkampf "Berater, Kritiker und Seelsorger"

Wie erlebt Thomas Gierling, der Ehemann von Maximilian Böltl (CSU), den anstrengenden Wahlkampf vor der Landtagswahl in Bayern? Die AZ hat mit dem Medienmanager und dem Politiker, der auch Kirchheims Bürgermeister ist, gesprochen.

Maximilian Böltl (40) will in den Landtag – und tritt bei der Landtagswahl am 8. Oktober für die CSU im Stimmkreis München-Land-Nord an. "Mir macht Wahlkampf immer richtig viel Spaß, weil man sehr viel Kontakt mit den Bürgern hat. Im Dialog nah dran zu sein an den Wünschen und Sorgen der Menschen ist das Herzstück von Politik", sagt Böltl zur AZ.

Schwuler CSU-Politiker Maximilian Böltl tritt als Direktkandidat bei der Landtagswahl in Bayern an

Auffällig: Der CSU-Direktkandidat hat die volle Unterstützung von Markus Söder. Seit Anfang 2023 war der bayerische Ministerpräsident schon acht Mal bei Böltl im Stimmkreis zu Gast. Böltl ist Bürgermeister in Kirchheim und setzt im Landtagswahlkampf auf eine Vielfalt von Themen: die hohe Inflation, steigende Wohnkosten, eine florierende Wirtschaft mit Umweltschutzgedanken sowie eine Bürokratie-Bremse.

Auch Bürgernähe ist dem CSU-Politiker wichtig, wie er der AZ erklärt: "Bayern muss beweisen, dass eine gesunde Umwelt und eine starke Wirtschaft gut zusammengehen. Wenn das klappt, machen es uns andere auch nach. Mit Ideen, nicht mit Ideologie. Mit den Menschen, nicht von oben herab." Außerdem habe er in Gesprächen mit potenziellen Wählern wahrgenommen, dass die "Migration immer eine große Rolle" spielt. Der AZ sagt der 40-Jährige: "Die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ist schwer, die Zuwanderung in die soziale Absicherung leicht. Das ist ein Fehler, der unbedingt korrigiert werden muss."

Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl ist seit 2022 mit Ehemann Thomas Gierling verheiratet

Seit einem Jahr ist Maximilian Böltl mit Medienmanager Thomas Gierling verheiratet (die AZ berichtete exklusiv von der Hochzeit). Der 35-Jährige nimmt im Wahlkampf eine zentrale Rolle ein: "Tom ist meine Kraftquelle und mein Ruhepol. Ohne ihn könnte ich die Doppelbelastung aus Bürgermeister und Wahlkampf nicht stemmen. Er motiviert mich jeden Tag aufs neue mit seiner unendlichen positiven Energie."

"Ohne Partei-Brille": Maximilian Böltl nimmt Ehemann zu Wahlkampf-Terminen mit

Das Männer-Paar zeigt Präsenz. Thomas Gierling ist regelmäßig bei politischen Terminen von Böltl dabei. "In meiner Rolle als sein Mann bin ich Freund, Berater, Unterstützer, Kritiker und Seelsorger in einem. Dadurch, dass ich von einer unpolitischen Rolle aus Dinge ohne Vorurteile und ohne Partei-Brille einschätzen kann, besprechen und diskutieren wir vieles gemeinsam vorab, was an Themen, Events oder Strategien in dieser Zeit angedacht ist. Vielleicht kann man mich als 'stiller Gesellschafter' im Organigramm des Wahlkampf-Teams einfügen", meint Gierling lachend im AZ-Gespräch.

Markus Söder begrüßt im CSU-Wahlkampf Thomas Gierling, den Ehemann von Maximilian Böltl © CSU

Jeden Tag Anspannung: So anstrengend ist der Wahlkampf

"Ich erlebe Max in diesen Zeiten oft auch wieder mit neuen positiven Facetten, die auch ich noch nicht an ihm kannte", grinst Gierling. Die beiden sind seit Januar 2019 ein Paar – damals war Böltl schon Bürgermeister in Kirchheim. Der Kampf um den Platz im Maximilianeum ist hart, daher ist auch Thomas Gierling mit "Hochspannung und Emotion dabei. Max ist ein sehr zielstrebiger Charakter, ein Perfektionist und möchte nichts dem Zufall überlassen. Die Anspannung steht daher auf dem Tagesprogramm. Sie ist aber auch verständlich, da es um einen wichtigen neuen Schritt in seinem politischen Werdegang geht".

Thomas Gierling plauderte mit Söder und darf den Ministerpräsidenten duzen

Dass Thomas Gierling als Ehemann von Maximilian Böltl auch Polit-Größen wie Friedrich Merz, Ilse Aigner, Dorothee Bär oder Markus Söder trifft, ist für den 35-Jährigen besonders, aber nicht befremdlich: "Egal, ob jemand als Politiker oder als Prominenter große Bekanntheit hat – es geht immer um den Menschen dahinter. Und das interessiert mich." CDU-Chef Merz und Ministerpräsident Söder bezeichnet Gierling als "zwei spannende und sehr unterschiedliche Charaktere". Und über welche Themen wird dann abseits von Mikrofonen gesprochen? Thomas Gierling zur AZ über eine Plauderei mit Söder, den er bereits duzt: "Wir haben uns über die Herkunft meiner Eltern aus Siebenbürgen unterhalten. Max, meine Mama und Markus haben dann noch ein schönes Erinnerungsfoto gemacht."

Thomas Gierlings Mutter trifft im Wahlkampf von Schwiegersohn Maximilian Böltl auf Ministerpräsident Markus Söder © privat

Maximilian Böltl und Partner Thomas Gierling: Radltour als Mini-Auszeit

Im bayerischen Wahlkampf gibt es nur wenige ausgiebige private Momente. Doch das Paar nimmt sich trotzdem bewusst dafür Zeit, wie Thomas Gierling der AZ verrät: "So gut und oft es geht, versuchen wir spontan in die Berge zu fahren. Am liebsten Wanderungen, um abzuschalten und den Kopf freizubekommen. Das bringt uns beide immer kurzzeitig weg vom Alltag. Vor ein paar Wochen haben wir eine Radltour zum Achensee gemacht – mit einer Übernachtung. Herrlich! Es war zwar kurz und sehr knackig, aber wir reden heute noch darüber, wie toll es war."

Im Stimmkreis München-Land-Nord tritt Maximilian Böltl bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober gegen diese Konkurrenten an: Claudia Köhler (Grüne), Nikolaus Kraus (Freie Wähler), Peter Kremer (AfD), Florian Schardt (SPD) und Katharina Diem (FDP).