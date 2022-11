CSU-Politiker Maximilian Böltl und Ehemann Thomas Gierling: Will das Paar Kinder?

Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl wird im Landkreis München (Stimmkreis Nord) als CSU-Direktkandidat bei der Landtagswahl 2023 antreten. Doch wer ist eigentlich sein Ehemann Thomas Gierling? Was macht er beruflich und warum ist auch er bekannt? Die AZ hat nach dem Exklusiv-Bericht über die Hochzeit erneut mit dem schwulen Politik-Paar gesprochen.

Ministerpräsident Markus Söder (55) hat persönlich gratuliert: Mit sagenhaften 99 Prozent hat die CSU Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl als Landtagskandidaten nominiert. Er wird im Herbst 2023 im Stimmkreis München-Land Nord um die Gunst der Wähler kämpfen. Der 39-Jährige steht für eine moderne CSU und eine nachrückende Generation, die einen Platz im Maximilianeum in München verdient hat.

Ministerpräsident Markus Söder gratuliert CSU-Landtagskandidat Maximilian Böltl (li.) © privat

Maximilian Böltl hat Freund geheiratet: Hochzeit in Tracht

Im Frühjahr 2022 hat Maximilian Böltl seinen Partner Thomas Gierling (35) im Rathaus Kirchheim standesamtlich geheiratet. Im Sommer folgte die romantische Hochzeit in einer katholischen Kirche (AZ berichtete exklusiv). Als drei Alphornbläser spielten, flossen bei den Bergsport-Begeisterten die Tränen.

Kirchheims Bürgermeister äußert sich erstmals zum Thema Kinder

Seit vier Jahren ist Thomas Gierling der Mann an Böltls Seite. Gefunkt hat es beim ersten Date, das bei Instagram ausgemacht wurde. Will das Paar Kinder? Der CSU-Politiker zur AZ: "Momentan könnten wir der großen Verantwortung für eigene Kinder nicht so gerecht werden, wie wir uns das wünschen. Ausgeschlossen ist es aber natürlich nicht. Wer weiß schon, was das Leben bringt." Und weiter: "Kinder sind unsere Zukunft und eine gemeinsame Aufgabe der ganzen Gesellschaft, für die wir beide unseren Beitrag leisten wollen, auch wenn wir selbst keine Kinder haben."

"Lacher statt Kracher": Was steckt hinter der Aktion von Böltl und Gierling?

Maximilian Böltl meint damit auch die Gründung der Initiative "Lacher statt Kracher", die das Paar 2019 gemeinsam ins Leben gerufen hat. Seitdem appellieren die beiden alljährlich, auf das Silvester-Feuerwerk zu verzichten. Stattdessen sammeln Böltl und Gierling mit ihrer Aktion Spenden für Projekte in München und dem Umland. In den vergangenen Jahren waren das Gelder für die KlinikClowns, den KulturRaum München oder das kbo-Heckscher Klinikum der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zuletzt schaffte das Ehepaar ein Haus der Begegnung für ukrainische Geflüchtete in Kirchheim.

Wie wichtig und beliebt diese Aufrufe Ende eines Jahres gewesen sind, zeigt die hohe Spendenbereitschaft. Mit ihren Kampagnen konnte das Ehepaar bereits über 60.000 Euro für wohltätige Zwecke generieren. Auch heuer gibt es "Lacher statt Kracher" wieder. Diesmal will man den Verein LichtBlick Seniorenhilfe unterstützen.

Böltl und Gierling sammeln aktuell Spenden für den Verein LichtBlick Seniorenhilfe © Claudia Topel/Lacher statt Kracher

"Weil wir ja selbst noch keine eigenen Kinder haben, lag der Schwerpunkt unserer Hilfsaktionen immer ganz stark bei den Jüngsten. In diesem Jahr wollen wir im Lebensherbst helfen und uns stark machen gegen Altersarmut, vor allem in unserer Heimat. Das ist in unserer Gesellschaft leider noch immer ein absolut unterschätztes Problem", sagt Maximilian Böltl der AZ.

Maximilian Böltls Ehemann: Das ist der Beruf von Thomas Gierling

Es ist vor allem Böltls Ehemann Thomas Gierling, der um die so wichtige öffentliche Aufmerksamkeit für ihre Projekte kämpft. Der 35-Jährige ist mehr als nur Politiker-Gatte. Der Bayer moderierte früher Fashion-Shows, Messen und rote Teppiche. Heute arbeitet Gierling als erfolgreicher Medienmanager beim öffentlich-rechtlichen Schweizer Radio und Fernsehen – und verantwortet die internationale TV-Werbevermarktung. "Tom ist ein Mensch, der Kultur liebt und dem es jeden Tag gelingt, andere für etwas zu begeistern", so Böltl. Außerdem schwärmt der CSU-Politiker vom unermüdlichen Einsatz und dem Ideenreichtum seines Gatten bei Wohltätigkeitsaufgaben. Thomas Gierling ist zudem zweiter Vorstandsvorsitzender des Fördervereins KulturRaum München. Das Anliegen des Vereins: Vermittlung von kostenfreien Eintrittskarten für vielfältige Kulturveranstaltungen an Menschen mit geringem Einkommen.

Moderator und Wiesn-Reporter: Woher kennt man Thomas Gierling?

Deutschlandweit bekannt wurde Thomas Gierling als Moderator von Wiesn-Gaudi.TV, dem ersten Social-Media-Sender vom Münchner Oktoberfest. Von 2011 bis 2017 stand er während der Wiesn täglich live vor der Kamera. "Seit meiner Moderationszeit hat sich einiges getan. Viele Projekte und Auftritte von damals haben mich positiv geprägt. Es freut mich immer, wenn ich darauf angesprochen werde. Da kommen schöne Erinnerungen hoch", so der heutige Vermarktungsprofi und Medienmanager im AZ-Gespräch.

Neben seinem Hauptjob in Zürich und der Wohltätigkeitsarbeit ist Gierling freilich auch gern gesehener Gast bei politischen Veranstaltungen; dann an der Seite von Ehemann Maximilian Böltl. "Ich bin beruflich viel unterwegs und kann es mir nicht immer einrichten, Max bei Terminen zu begleiten. Wenn es aber klappt, erfüllt es mich mit Stolz. Unsere Job-Welten könnten unterschiedlicher nicht sein und dennoch gibt es ganz oft Synergien und Überschneidungen, die sehr interessant sind. Dabei stoße ich immer auf sehr offene und interessante Gespräche und Menschen mit viel Freude, Elan und Ehrgeiz."