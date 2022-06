Lippenleser verrät: Das hat Herzogin Kate ihrem Mann Prinz William zugeflüstert

Prinz Harry und seine Frau Meghan waren nach langer Zeit mal wieder in Großbritannien zu Gast, mit Prinz William und Herzogin Kate haben sie trotzdem kaum ein Wort gewechselt. Wie ein Lippenleser nun erklärt, scheint Kate darüber ganz zufrieden gewesen zu sein.

Prinz William und seine Frau, Herzogin Kate nach dem Dankgottesdienst in der St Paul's Cathedral in London.

Galten Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Meghan und Prinz Harry früher noch als die vielversprechenden "Fab Four", die das britische Königshaus verjüngen und ihm einen modernen Anstrich verleihen sollten, so würdigen sie sich heute keines Blickes mehr.

So auch bei den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. in London. Was Kate zu ihrem Mann William nach dem Dankgottesdienst am Freitag geflüstert haben soll, will jetzt, nach Berichten der " ", ein Lippenleser entziffert haben.

Frostige Stimmung in London zwischen den Royal-Paaren

Es war einer der ersten Besuche von Herzogin Meghan und Prinz Harry auf der Insel seit dem "Megxit" vor knapp zwei Jahren. In dieser Zeit ist einiges passiert, was das Verhältnis der beiden Ehepaare zueinander belastet hatte und auch an der frostigen Stimmung in London zu bemerken war. Wenigstens ein bisschen Smalltalk? Fehlanzeige!

Durch getrennte Sitzplätze beim Dankgottesdienst in der St Paul's Cathedral wurde nicht einmal ein einziges gemeinsames Foto der beiden Paare geschossen und selbst beim Verlassen der Kirche, sind sie sich nicht über den Weg gelaufen.

Nach dem Gottesdienst: Kate flüstert William zu

Wie Lippenleser John Cassidy gegenüber der britischen Zeitung "Mirror" verraten hat, scheint das Herzogin Kate allerdings kein bisschen gestört zu haben. Denn sie soll zu ihrem Mann auf den Stufen vor der Kathedrale "Es lief sehr gut, sehr gut" zugeflüstert haben, was William lediglich mit "Ja, perfekt" beantwortet haben soll.

Daraufhin wartete das Royal-Paar noch ein bisschen auf den Stufen, bevor es dann mit dem Auto zum königlichen Empfang ging.