Ohne Prinz Harry und Herzogin Meghan: Royales Balkonfoto löst Netz-Diskussion aus

Am Donnerstag haben die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth begonnen. Dafür präsentierte sich die royale Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes, allerdings ohne Harry und Meghan. Im Netz spalten sich die Meinungen dazu.

Die Royals haben ihren Balkon-Auftritt zur "Trooping the Colour"-Parade sichtlich abgespeckt.

Es war von Beginn an klar, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping the Colour"-Parade nicht neben der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes erscheinen werden. Trotzdem sind die Exil-Royals nach London geflogen, um mit Queen Elizabeth ihr Thronjubiläum zu feiern. Dass die beiden bislang lediglich im Hintergrund der Veranstaltung auftauchen, scheint nicht jedem Fan zu gefallen.

Abgespeckter Balkon-Auftritt: So zeigte sich die royale Familie

Auf Instagram veröffentlichte das Königshaus das traditionelle Balkon-Foto der Royals. Diesmal durften nur die sogenannten "Working Royals" dem Volk zuwinken. Mit dabei waren neben der Königin unter anderem Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William, Herzogin Kate und deren Kinder George, Charlotte und Louis.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Vergleich zum Balkon-Auftritt von 2019 ist deutlich zu sehen, wie sich die Reihen unter den Royals gelichtet haben. Damals durften viel mehr Mitglieder der Familie die Parade vom Buckingham Palast aus bewundern, darunter auch Prinz Harry und Herzogin Meghan:

2019 war der Balkon des Buckingham Palastes noch wesentlich voller. Damals durften auch Prinz Harry und Herzogin Meghan an der Seite von Queen Elizabeth stehen. © IMAGO / PA Images

Fans wollen Auftritt von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Dass die königliche Familie in derart abgespeckter Form aufgetreten ist, löst im Netz hitzige Diskussionen aus. Auf der einen Seite stehen die Befürworter, die sich hinter die Queen stellen. "Die, die wirklich wichtig sind", schreibt ein Fan in den Kommentaren. Ein weiterer merkt an: "Gegenwart und Zukunft der Familie Cambridge sind der Kern der Familie!"

Auf der anderen Seite positionieren sich Kritiker, die den Balkon-Auftritt nicht gutheißen. "So leer. Eine Familie muss, den Gefühlen zum Trotz, jeden willkommen heißen", erklärt ein Follower der Royals. Ein weiterer wird deutlicher und fordert: "Wir wollen Harry und Meghan!"

Wann werden sich Prinz Harry und Herzogin Meghan öffentlich zeigen?

Bislang haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan noch nicht der Öffentlichkeit in London präsentiert. Das US-Magazin " " hat allerdings Bilder des Paares veröffentlicht, die sie am Rande der "Trooping the Colour"-Parade zeigen. Wann und wo die beiden mit der königlichen Familie offiziell auftreten werden, bleibt abzuwarten.