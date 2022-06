Coole Máxima: Die Königin springt aus einem Flugzeug

Königin Maxima der Niederlande entpuppt sich bei einem Arbeitstermin als wahrer Adrenalinjunkie.

So waghalsig hat man einen Royal selten gesehen: Königin Máxima der Niederlande wagt sich für einen ganz besonderen Blick auf ihr Land in luftige Höhen.

Am 1. Juni stattete die Königin der Niederlande der "Defense Para School" in Breda einen Arbeitsbesuch ab. Dabei ließ sie es sich nicht nehmen, ihr stylisches Outfit gegen einen funktionalen Overall zu tauschen und im Rahmen eines Tandemsprungs selbst aus dem Flugzeug zu springen.

Auf dem königlichen Instagram-Account kann man den mutigen Sprung von Máxima in Form eines Videos verfolgen. Und die Niederländer? Die zeigen sich in den Kommentaren überaus stolz und begeistert angesichts ihrer mutigen Königin.