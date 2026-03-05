"Let's Dance" 2026: Wer ist raus? Diese Kandidaten tanzen noch mit

14 Stars sind 2026 bei "Let's Dance" angetreten. Nach der Kennenlern-Show steht jetzt der erste Rauswurf an. Die AZ gibt einen Überblick.

Bei RTL wird auch 2026 das Tanzbein geschwungen. Wer ist noch im Rennen bei "Let's Dance"?

Welche Promis sind bei "Let's Dance" 2026 bereits ausgeschieden? Wer räumt krankheitsbedingt das Feld? Die AZ liefert hier einen Überblick über alle prominenten Teilnehmer, die sich dem Wettbewerb stellen.

"Let's Dance" 2025: Gewinner war Diego Pooth

Vergangenes Jahr konnte sich Diego Pooth den Titel als "Dancing Star" sichern. Der Sohn von Verona Pooth hatte 2025 durch Fleiß und hartes Training Jury und Publikum gleichermaßen von sich überzeugen können.

Promis von "Let's Dance" 2026: Das sind die Kandidaten

Die 19. Staffel ist mit einem bunten Teilnehmerfeld gestartet: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack, Entertainer Ross Antony, Model Betty Taube, Influencer Willi Banner aka Willi Whey, Schauspielerin Esther Schweins, No Angels Nadja Benaissa, Schlagzeuger Gustav Schäfer, Dating-TV-Bekanntheit Vanessa Borck, Rapper Milano, Komiker Simon Gosejohann, Ninja Warrior Joel Mattli, Youtube-Star Bianca Heinicke, Moderatorin Sonya Kraus und Schauspieler Jan Kittmann.

Ablauf der Entscheidung: Wann musste ein Promi "Let's Dance" verlassen?

Auch 2026 wird die Rauswahl der Promi-Kandidaten in altbewährter Weise vollzogen. Jeder Promi stellt sich nach den einzelnen Tanz-Performances dem Jury-Urteil von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Das Paar mit den wenigsten Jury-Punkten erhält stets einen Punkt im Jury-Ranking, das mit den zweitwenigsten bekommt zwei Punkte usw..

Die "Let's Dance"-Jury besteht aus Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi © RTL / Stefan Gregorowius

Doch die Zuschauer können das Ergebnis mit Anrufen und SMS durcheinanderbringen und ein eigenes Ranking erstellen. Der "Let's Dance"-Star mit den wenigsten Stimmen erhält einen Punkt, der mit den zweitwenigsten bekommt zwei Zuschauer-Punkte usw..

Am Ende wird die Platzierungen in den beiden Rankings verrechnet. Wer ganz hinten landet und damit die Show verlassen muss, verkünden stets die "Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

27. Februar: Kennenlernshow läutet neue "Let's Dance"-Staffel ein

Am 27. Februar ist die diesjährige "Let's Dance"-Staffel gestartet. 14 mutige Promis wagten sich in Gruppentänzen aufs Parkett und bekamen am Ende der Show ihre Profitänzer zugewiesen. Bislang musste noch kein VIP die Show verlassen oder hat freiwillig aufgegeben.