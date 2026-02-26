Influencer Willi Whey bei "Let's Dance": Richtiger Name und Trennung von Pamela Reif

Der Influencer und ehemalige Radrennfahrer Willi Whey hofft auf den großen Sieg in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance". Was ist über den Social-Media-Star bekannt? Und was weiß man über die Beziehung mit Ex-Freundin Pamela Reif?

Willi Whey machte als Radrennfahrer Karriere. Seine Anfänge im Profisport ließ er jedoch hinter sich – heute ist er als Fitness-Influencer und Content-Creator tätig. Was muss man über das Muskelpaket wissen?

Privatleben: Richtiger Name, Herkunft und Bruder

Willi Whey ist nicht sein richtiger Name – es handelt sich um einen Künstlernamen, unter dem er seit 2017 in der Öffentlichkeit auftritt. Eigentlich wurde er als Willi Willwohl 1994 in Cottbus geboren. Sein älterer Bruder ist Gregor Willwohl, der ebenfalls im Radsport Karriere machte.

Aus als Radsportler: "Sehr depremierend"

Schon in jungen Jahren konnte Willi Willwohl im Radsport glänzen. Zu seiner Erfolgsbilanz zählen der zweite Platz bei den Junioren der deutschen Straßenmeisterschaften (2012), zwei Etappensiege bei der Tour de Berlin (2013) und einen Etappensieg bei der Mazovia Tour in Polen (2013).

Seine Karriere endete 2016 abrupt. "Meine Saisonbilanz ist sehr deprimierend. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt", sagte er zu " ". Dabei kam er auch auf Unstimmigkeiten im Team zu sprechen, weshalb er "nicht genügend Einsätze" fahren durfte. Gesundheitsbedingte Probleme besiegelten seine Entscheidung: "Stürze, Krankheiten und Knieprobleme machten es in den folgenden Monaten dann nicht einfacher für mich, was mich allerdings auch darin bestärkt hat, mit dem Radsport aufzuhören."

Willi Whey – mit bürgerlichem Namen Willi Willwohl – als Radsportler im Februar 2015. © imago/Mario Stiehl

Vom Radrennfahrer zum Influencer: Das macht Willi Whey heute

Von der Bildfläche verschwand er deshalb aber nicht. Als Fitness-Influencer und Content-Creator startete er nach seinem Karriere-Aus im Profisport durch und baute sich schnell eine große Community auf. Via Instagram folgen ihm über zwei Millionen Menschen (Stand: 26. Februar 2026). Auf der Plattform nennt er sich inzwischen Willi Banner. In Videos und Postings gibt er Fitness-Tipps, zeigt sich beim Training im Gym oder bei aufregenden Outdoor-Abenteuern. Der Social-Media-Star gilt als Action-Freak – in Formaten wie "Mission Unknown: Atlantik" zeigt er Durchhaltevermögen und geht gern an seine körperlichen Grenzen.

Whey war außerdem bereits in der Sendung "Surviving Amazonas" auf Joyn zu sehen. Seine Fähigkeiten als Kampfsportler stellte er im TV-Boxkampf "The Ultimate HYPE" unter Beweis. Er stieg 2025 gegen Realitystar Diogo Sangre in den Ring – und konnte schlussendlich den Sieg davontragen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Optischer Wandel: Tattoos und neues Erscheinungsbild

Seit seinen beruflichen Anfangszeiten als Radrennfahrer im Jahr 2012 machte Willi Whey einen auffälligen Wandel durch. Nicht nur ein deutlicher Muskelaufbau – auch die immer mehr werdenden Tattoos auf seiner Haut machten sich bemerkbar. Besonders das Motiv "1994" auf seinem Bauch – das Jahr seiner Geburt – und ein großes Skelettgesicht auf seinem Rücken stechen ins Auge.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Willi Whey privat: Berühmte Ex-Freundin Pamela Reif

Bis Mai 2025 war Willi Whey für knapp zwei Jahre mit Fitness-Star Pamela Reif liiert. Reif gilt mit fast neun Millionen Followern auf Instagram als die berühmteste und erfolgreichste Sport-Influencerin Deutschlands. Wie " " im Januar 2026 berichtete, sollen sich Willi Whey und Pamela Reif 2022 im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne kennengelernt haben. Gegenüber " " schwärmte der einstige Radsportler im Mai 2025: "Es war von Anfang an eine besondere Verbindung."

Willi Wheys Ex-Freundin, die berühmte Fitness-Influencerin Pamela Reif. © imago/Gartner

Trennung von Pamela Reif und heutiges Verhältnis

Die beiden Social-Media-Stars bestätigte im Mai 2025 die Trennung. Einer der Gründe für das Liebes-Aus waren wohl zu unterschiedliche Lebensvorstellungen. Pamela Reif gilt als perfekt organisierter Workaholic, während ihr Ex-Partner Fan von Spontanität sei und jemanden brauche, mit dem er "einfach losziehen" und "neue Orte entdecken" könne. Die Trennung zwischen den beiden sei jedoch im Guten verlaufen – von öffentlichen Streitigkeiten gab es keine Spur.

Hat Willi Whey aktuell eine Freundin?

Seit der Trennung von Pamela Reif hat sich Willi Whey nicht mehr mit einer Partnerin in der Öffentlichkeit gezeigt. Ob er aktuell eine neue Freundin in seinem Leben hat, ist bislang nicht bekannt

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Willi Whey bei "Let's Dance": Siegeschancen auf dem Tanzparkett?

Neben anderen Social-Media-Stars wie Bianca Heinicke ist auch Willi Whey bei "Let's Dance" 2026 dabei. Gegenüber erklärte der Influencer vor Start der Show: "Bisher war ich draußen unterwegs [...] – bei Abenteuern, wo es auf Durchhaltevermögen ankommt. Jetzt zählt es, filigran zu arbeiten, das richtige Gefühl für den Takt zu entwickeln und präzise zu tanzen. Ich freue mich darauf, mir selbst zu zeigen, dass ich das auch kann."