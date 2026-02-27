"Let's Dance"-Promi Joel Mattli: Hat der "Ninja Warrior" eine Freundin?

Im "Ninja Warrior"-Parkour konnte Joel Mattli seinen Kampfgeist schon oft unter Beweis stellen. Nun beweist er sich auch auf dem "Let's Dance"-Tanzparkett 2026. Was gibt es über den Sportler zu wissen?

Joel Mattli tritt bei "Let's Dance" 2026 in große Fußstapfen, denn er ist nicht der erste "Ninja Warrior"-Athlet, der "Dancing Star" werden will. Vor ihm haben bereits René Casselly und Moritz Hans in der Tanzshow gezeigt, dass sie nicht nur im Parcours, sondern auch auf dem Parkett brillieren. Hans erreichte 2020 mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin den zweiten Platz. Casselly gewann 2022 an der Seite von Kathrin Menzinger die 15. Staffel.

Wird der Schweizer Joel Mattli an diese Erfolge anknüpfen können? Im Interview mit zeigt er sich sehr motiviert: "Ich werde alles geben, um tanzen zu lernen, um euch am Wochenende eine geile Show präsentieren zu können."

Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026: Hat der Athlet eine Freundin?

Joel Mattli, der am 24. April 1994 in Zürich geboren wurde, hält sein Privatleben bislang weitestgehend geheim. Öffentlich bekannte Details sind rar. Eine Partnerin an seiner Seite gab es bislang noch nicht zu sehen.

Eltern von Joel Mattli: Wer sind seine Mutter und sein Vater?

Eine Frau, die er hingegen öfter auf seinen Social-Media-Accounts zeigt, ist seine Mama Elfie. So veröffentlichte er im Januar etwa ein Video, indem er die rührende Reaktion seiner Mutter auf seine "Let's Dance" Teilnahme zeigt. Seinen Vater verlor der Schweizer 2021 an Krebs, ein schwerer Schicksalsschlag für den Sportler wie auch seine Mutter und Schwester. "Er hat mich immer unterstützt, ich habe unzählige Videos mit ihm analysiert, er hat stets an mich geglaubt", erzählte er in einem Interview mit der " " über den positiven Einfluss den sein Vater auf seine Karriere hatte.

Welchen Beruf hat Joel Mattli gelernt?

Mittlerweile verdient Joel Mattli seine Brötchen hauptsächlich als "Ninja Warrior", Speaker und Werbemodel. Er hat jedoch auch einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen in der Tasche. Seine Mutter scheint mit seiner Berufswahl mehr als zufrieden: "Für mich ist das Wichtigste, dass meine Kinder glücklich sind und sie das tun, was ihnen Spaß macht. Ich habe keine Angst um Joel. Er hat eine solide Ausbildung gemacht, ich habe keine Bedenken, dass er mal abstürzen könnte", erklärte sie gegenüber der "Schweizer Illustrierte".

Joel Mattli: Ninja Warrior 2025

Joel Mattli hat im Laufe seiner Karriere schon an unzähligen "Ninja Warrior"-Formaten teilgenommen. Neben Deutschland, Schweiz und Österreich trat er 2025 auch in den "Ninja Warrior"-Ausgaben von Polen, Frankreich und sogar in Japan an. Sein bisher größter Sieg: 2022 konnte er in Österreich alle Hindernisse bezwingen und wurde am Ende zum "Ninja Warrior Austria" gekürt.

Joel Mattli: Rekordhalter im Stangenflug

Der Stangenflug ist ein anspruchsvolles Hindernis in Ninja-Warrior-Shows, bei dem Athleten an einer Stange hängend Schwung holen, um von einer Halterung zur nächsten zu springen.

Bis zum Anfang 2023 lag der Rekord hier bei 15 aufeinander folgenden Sprüngen. Dies änderte Joel Mattli am 21. Februar desselben Jahres: In der italienischen TV-Sendung "Lo Show dei record"bricht er mit 27 Stangensprüngen den bisherigen Guiness-Weltrekord. Seine Gegner, ein Amerikaner und eine Italiener, schafften in der italienischen Show "nur" 21 beziehungsweise 22 Sprünge.