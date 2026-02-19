"Let's Dance"-Kandidat Ross Antony: Das weiß man über Mann und Kinder des Schlagerstars

Von der Schlagerbühne aufs Tanzparkett – Ross Antony will bei "Let's Dance" 2026 den Sieg abräumen. Was muss man über den sympathischen Sänger wissen? Wer ist sein Mann und was ist über seine Kinder bekannt?

Ross Antony ist aus der deutschen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Der sympathische Sänger flimmert seit Anfang der 2000er-Jahre regelmäßig über die TV-Bildschirme. Vom ehemaligen Bandmitglied machte Antony eine Entwicklung zum beliebten Solo-Artist in der Schlager-Branche durch. Was muss man über ihn wissen?

Herkunft von Ross Antony: Wohnort und Mutter des Schlagerstars

Ross Antony ist am 9. Juli 1974 als Ross Anthony Catterall im britischen Bridgnorth zur Welt gekommen. Er entstammt einer Künstlerfamilie und stand schon im Alter von drei Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. Der gebürtige Brite erhielt in der Kindheit Gesangs- und Tanzunterricht – er wusste früh, wo seine berufliche Reise hingehen sollte. Nach der Schule schloss der Blondschopf 1995 eine dreijährige Ausbildung an der Guildford School of Acting for Music, Dance and Drama ab. Heute lebt Antony in Siegburg in Nordrhein-Westfalen.

Ross Antonys Eltern sind Vivien und Denis Catterall. Sein Vater verstarb im Februar 2017 im Alter von 77 Jahren, was den Sänger tief getroffen hat, wie er in der " " im Frühjahr 2025 erzählte. Antony hat eine Schwester namens Tracey Turner. Mit ihr und seiner Mutter fühlt sich der gebürtige Brite eng verbunden.

Ross Antony mit seinen Eltern Vivien und Denis (†) Catterall im März 2015. © imago/VISTAPRESS

Karrierestart als Musical-Darsteller

Nach seiner Ausbildung an der Guildford School of Acting for Music, Dance and Drama wirkte Ross Antony in England in mehreren Märchen-Aufführungen und Musicals mit. Sein Debüt auf einer deutschen Bühne gab er 1997 als "Field Marshall" bei der Uraufführung des Musicals "Catharine" in Aachen. In Deutschland spielte er viele Hauptrollen, wie den "Claude" im Musical "Hair" in Bremen, den "Joseph" im Musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" in Essen oder den "Tabaluga" im Peter-Maffay-Musical "Tabaluga & Lilli" in Oberhausen. Ebenso wirkte Antony ab 1999 im Musical "Mozart" in Wien mit.

Popstars: Großer musikalischer Durchbruch mit Bro'Sis

Ross Antony liebte das Leben auf der Musical-Bühne, doch er wollte mehr. Der Sänger strebte den großen Mainstream-Durchbruch in der Musikwelt an und nahm 2001 an der zweiten Staffel der Castingshow "Popstars" teil. Antony wurde eines von insgesamt sechs Mitgliedern der Band Bro'Sis. Neben ihm waren Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat, Indira Weis sowie auch Giovanni Zarrella Teil der Musikgruppe. Am 10. Dezember 2001 veröffentlichte Bro'Sis die Debütsingle "I Believe", die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 in den Charts einstieg. Im Januar 2002 kam das Debütalbum "Never Forget (Where You Come From)". Dieses erreichte in Deutschland Platinstatus.

Ross Antony (2. v. r.) und Bro'Sis im Mai 2002. © imago/teutopress

Persönliche Differenzen und Trennung von Bro'Sis

Es folgten weitere Veröffentlichungen, doch im Laufe der Jahre verstärkten sich innerhalb der Band die musikalischen und persönlichen Differenzen. Nach dem dritten Album "Showtime" habe Hila Bronstein 2004 einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hierzu äußerte Ross Antony in seiner 2007 veröffentlichten Biografie " ": "Hila wurde zum Mittelpunkt unserer Band. Plötzlich hieß es in der Presse: 'Hila und ihre Männer.' Ich gebe zu: Es ärgerte mich." Ende 2004 lief der Plattenvertrag von Bro'Sis mit dem Label Cheyenne Records aus und wurde nicht verlängert.

Im August 2005 absolvierte die Band ihren letzten gemeinsamen Auftritt, bevor Anfang 2006 die Trennung folgte. Giovanni Zarrella erklärte dazu der Zeitschrift "in – Das Star-Magazin": "Das Thema Bro'Sis ist Geschichte."

Ross Antony startet TV-Karriere und zieht ins Dschungelcamp

Nach dem Ende von Bro'Sis zog es Ross Antony wieder auf die Musical-Bühnen. Unter anderem war er 2006 in der Rolle des "Bobby C" im Stück "Saturday Night Fever" in der Alten Oper in Frankfurt am Main zu sehen. Auch setzte Antony vermehrt auf TV-Präsenz – 2008 nahm der gebürtige Brite an der beliebten RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Im Dschungelcamp konnte er glänzen und die Zuschauer überzeugen. Antony ging in der dritten Staffel als Sieger hervor. Musikalisch ließ Ross Antony unter anderem im Dezember 2011 wieder von sich hören. Gemeinsam mit seinem späteren Ehemann Paul Reeves, einem gelernten Opernsänger, nahm er das Album "Two Ways" auf.

2008 wurde Ross Antony zum Sieger von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". © imago/Berlinfoto

Musikalischer Wandel: Vom Popsänger zum Schlagerstar

Im Juni 2013 erschien Ross Antonys erstes Soloalbum "Meine Neue Liebe", das überwiegend Coverversionen deutscher Schlager enthält. Im Oktober 2013 wurde hieraus die Single "Do You Speak English" ausgekoppelt. Antony erfand sich – auf musikalischer Ebene – nach der Bro'Sis-Trennung im Jahr 2006 neu und entwickelte sich zum Schlagersänger. Im Oktober 2014 erschien sein zweites Schlageralbum "Goldene Pferde", mit dem ihm der Charteinstieg auf Platz 65 der deutschen Albumcharts gelang. Es folgten weitere Veröffentlichungen – seinen größten Charterfolg als Solo-Artist in Deutschland verschaffte ihm das Album "100 Jahre Gute Laune" (2025), das Platz 2 erreichte.

Der Wandel vom Popsänger zum Schlagerstar erwies sich für Ross Antony als goldrichtig. Bis heute ist er ein gern gesehener Gast in gängigen Unterhaltungsshows von Florian Silbereisen, Beatrice Egli, seinem einstigen Bro'Sis-Kollegen Giovanni Zarrella oder auch im "ZDF-Fernsehgarten" von Andrea Kiewel.

Florian Silbereisen und Ross Antony bei der Show "Schlagerchampions 2026 – Das große Fest der Besten" am 10. Januar 2026. © imago/Bildagentur Monn

Ross Antony als Moderator und weitere TV-Engagements

Ross Antony wurde über die Jahre zum Allround-Talent in der deutschen Unterhaltungsbranche. Auch als Moderator konnte er bereits glänzen und führte durch Live-Sendungen wie "The Dome" (2008). Bis heute moderiert er Formate wie "Meine Schlagerwelt" oder auch "Die Ross Antony Show" im MDR. Im Frühjahr 2021 belegte er als die Figur "Flamingo" in der vierten Staffel der ProSieben-Sendung "The Masked Singer" den dritten Platz.

Privatleben: Das ist über Mann und Kinder bekannt

Ross Antony steht seit August 2004 öffentlich zu seiner Homosexualität. Sein privates Glück fand der Sänger in seinem Ehemann Paul Reeves. Wie auch Antony besitzt sein Partner neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft. Mit ihm lebt der Blondschopf seit 2006 zusammen – nachdem 2017 die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland erlaubt wurde, folgte im selben Jahr die Hochzeit. Antony und Reeves sind außerdem stolze Papas. Das Paar adoptierte zwei Kinder (2014 und 2017). Über den Nachwuchs ist jedoch nicht allzu viel bekannt, denn Antony legt großen Wert darauf, die Kinder vor der Öffentlichkeit zu schützen.

Ross Antony und sein Ehemann Paul Reeves im November 2022. © imago/Panama Pictures

Ross Antony bei "Let's Dance" 2026: "Superfan der ersten Stunde"

Wie RTL verriet, ist Ross Antony Teil der 19. Staffel von "Let's Dance". Als selbsternannter "Superfan der ersten Stunde" erfüllt sich der Sänger mit der Teilnahme einen langersehnten Wunsch. Seine Tanzerfahrungen als Musical-Darsteller und als Bro'Sis-Mitglied kommen ihm sicherlich zugute. Doch Antony selbst ist sich da nicht sicher. Im Turniertanz bei "Let's Dance" sieht der er eine völlig neue Herausforderung. Wie er sich schlussendlich schlagen wird, muss die Fachjury rund um Joachim Llambi bewerten.