Esther Schweins bei "Let's Dance": Das ist über neuen Freund und Kinder bekannt

Schauspielerin Esther Schweins feierte große Erfolge und erlebte tragische Schicksalsschläge. Jetzt versucht sie ihr Glück bei "Let's Dance" 2026. Was muss man über die TV-Bekanntheit wissen? Hat sie derzeit einen Freund? Und was ist über ihre Kinder bekannt?

Esther Schweins wirkte seit den 1990er-Jahren in vielen Filmen und TV-Produktionen mit. Die rothaarige Schönheit etablierte sich zur gefeierten Schauspielerin – auch in ihrem Privatleben war einiges los. Was muss man über sie wissen?

Esther Schweins in jungen Jahren: Durchbruch mit RTL-Show

Bereits früh wusste Esther Schweins, wo die berufliche Reise für sie hingehen sollte. Nach ihrem Schulabschluss begann sie in Karlsruhe und Bochum eine Ausbildung als Schauspielerin. Erste Bühnen-Auftritte ließen nicht lange auf sich warten und auch das Fernsehen klopfte schnell an.

1993 kam dann mit "RTL Samstag Nacht" ihr großer Durchbruch im TV. Die Komikerin blieb bis zum Ende der Show 1998 neben Wigald Boning und anderen ein festes Mitglied des Ensembles. Für ihre Parodien wurde sie unter anderem mit dem Bambi und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Esther Schweins (3. v. l.) bei "RTL Samstag Nacht" im April 1994. © imago/Horst Galuschka

Im Schauspieler-Olymp: Große Film- und TV-Rollen

Nach ihrer Laufbahn als TV-Komikerin schaffte Esther Schweins auch den Sprung auf die große Leinwand. Sie war unter anderem in Filmen wie "Die Anruferin", "Die Vorstadtkrokodile 2" und "Liebling, lass uns scheiden" zu sehen. Darüber hinaus dürfte sie vor allem für ihre Stimme bekannt sein. In den "Shrek"-Filmen über den gemütlichen Oger lieh sie der Figur "Prinzessin Fiona" ihre Stimme. Im Original wurde diese übrigens von Cameron Diaz synchronisiert.

Esther Schweins mit Schauspielkollege Bernd-Michael Lade 1996 im "Tatort". © imago/United Archives

Esther Schweins spricht über seltene Erkrankungen

Ein besonderes Herzensprojekt von Esther Schweins dürfte ihr Podcast "Unglaublich krank" sein. Zusammen mit Allgemeinmediziner Martin Mücke klärt die Schauspielerin in jeder Episode über eine seltene Erkrankung auf und räumt dabei mit hartnäckigen Gesundheitsmythen auf.

Liebe zu TV-Star Ralf Bauer und Krebs-Tod von Ehemann

Wie es sich für einen waschechten Promi gehört, präsentierte auch Esther Schweins einst einen VIP-Mann als ihren Partner. Mit Schauspieler Ralf Bauer war sie in den 90er-Jahren für längere Zeit liiert.

Esther Schweins mit Ex-Partner Ralf Bauer im Oktober 1996. Mehrere Jahre nach der Trennung von dem Schauspieler fand Schweins ihr Liebesglück in Lorenzo Mayol Quetlas (†). © imago/teutopress

Später fand sie in Landwirt Lorenzo Mayol Quetlas ihre große Liebe, die tragisch endete. Nach knapp elf Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern starb ihr Partner an Darmkrebs. Im November 2019 sagte die TV-Bekanntheit gegenüber "Zeit Magazin": "Tatsächlich war ich nach dem Tod meines Mannes zum ersten Mal in meinem Leben gottlos." Ein Lichtblick seien ihre Freunde und Familienangehörigen gewesen. Sie hätten Schweins gerettet: "Alle waren sofort da [...]. Direkt, ungefragt, am Morgen nach der Nachricht waren sie da."

Esther Schweins: Ist sie Single und hat sie Kinder?

Ob Esther Schweins nach dem schweren Verlust von Lorenzo Mayol Quetlas wieder einen neuen Partner hat, ist öffentlich nicht bekannt. Wie " " im Januar 2026 berichtete, gilt die Schauspielerin aktuell als Single.

Opfer von Tsunami-Unglück auf Sri Lanka

Im Dezember 2004 kam es bei Esther Schweins und ihrer Familie bei einem Urlaub auf Sri Lanka zu einem schrecklichen Erlebnis. Die Schauspielerin und ihre Mutter wurden von der Tsunami-Welle mitgerissen, die im Indischen Ozean über 200.000 Menschen das Leben kostete. Schweins und ihre Mutter überlebten, doch die Mama der Schauspielerin erlitt einen Herzinfarkt, wie " " im August 2006 berichtete.

Schwerer Autounfall: Esther Schweins hatte großes Glück

Bereits in den 1990er-Jahren erlitt Esther Schweins einen schweren Autounfall. Darüber schrieb die Schauspielerin in ihrem Buch "Unglaublich krank: Seltene Krankheiten und was sie über unseren Körper verraten". Der Unfall spielte sich in der Nähe von Nürnberg ab. "Bei 140 Stundenkilometern auf der linken Spur zog mein Wagen nach rechts, scherte aus, war nicht mehr zu halten. Dann – eine gespenstische Stille. Die Zeit dehnte sich. Die Leitplanke kam unaufhaltsam näher..." Schweins berichtete, sie habe großes Glück gehabt. Dass sie sich relativ schnell erholte, sei nicht selbstverständlich gewesen.

"Let's Dance" mit Esther Schweins: "Habe Lust auf die große Show"

2026 versucht Esther Schweins ihr Glück bei "Let's Dance". Die Schauspielerin stellt ihr tänzerisches Können unter Beweis und will dami die RTL-Jury rund um Joachim Llambi auf dem Tanzparkett überzeugen. Gegenüber verriet Schweins im Februar 2026: "Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das alles gehen soll. In mir steckt ein Zirkuskind, das will ab und zu raus. Ich habe einfach Lust auf die große Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen."