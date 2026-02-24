Bianca Heinicke bei "Let's Dance" 2026: Freund und Kinder von "BibisBeautyPalace"

Als "BibisBeautyPalace" machte sich Bianca Heinicke einen Namen. Jetzt wagt sich die Influencerin aufs Tanzparkett und nimmt an der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" teil. Was muss man über Heinicke wissen? Was macht sie heute? Und hat sie Kinder?

Bianca Heinicke zählte zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands. Als "BibisBeautyPalace" prägte sie in den 2010er-Jahren eine ganze Jugendgeneration. Heute ist Heinicke nicht mehr als Webvideoproduzentin tätig – dafür versucht sie 2026 ihr Glück in der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Was gilt es über die Internet-Bekanntheit zu wissen?

Privatleben: Mit Ex-Mann Julian Claßen hat sie zwei Kinder

Fast ihr gesamtes Privatleben hat Bianca Heinicke während ihrer Youtube-Karriere online präsentiert. Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Julian Claßen wurde sie die Sensation der sozialen Medien, die beiden waren von 2009 bis 2022 zusammen, 2018 gab es die große Hochzeit. Doch dann kam die Trennung, 2024 kam es zur Scheidung. Das Ex-Paar hat zwei Kinder namens Lio (*2018) und Emily (*2020).

Bianca Heinicke und Julian Claßen pflegen trotz des Ehe-Aus ein freundschaftliches Verhältnis. 2023 gab Claßen im Gespräch mit "Gala" einen Einblick in seine Beziehung zur Ex nach der Trennung: "Wir sind in regelmäßigem Kontakt. Jeder hat die Kinder eine Woche und natürlich tauschen wir uns aus und senden uns Bilder." In dem Podcast "Die Petze und der Besserwisser" sagte seine Ex 2024 dazu: "Dass das alles so gut zwischen uns funktioniert, ist aus sehr viel Mut entstanden."

Das ist der Partner von Bianca Heinicke

Im Juni 2024 machte Bianca Heinicke ihre Beziehung mit dem Lifecoach Timothy Hill öffentlich. Erst knapp eineinhalb Jahre später feierte das Paar im September 2025 Premiere auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises. "Es ist schon ein bisschen mehr Nervosität, weil man so aus der Routine ein wenig rausgekommen ist", sagte sie zu "Bild". Ihr neuer Partner wird durch ihre Teilnahme an "Let's Dance" noch mehr ins Rampenlicht rücken, denn er will sie vor Ort im Studio unterstützen.

Unangefochtene Nummer eins: Bianca Heinicke als Internet-Ikone

Von 2016 bis 2022 war Bianca Heinicke von allen deutschsprachigen YouTubern diejenige mit den meisten Abonnenten. Sie wurde zu einer Ikone der Generation YouTube. Heinicke nutzte ihre Bekanntheit effektiv und wurde Unternehmerin – sie brachte eine eigene Kosmetikmarke mit dem Namen "Bilou" auf den Markt.

Vermögen von "BibisBeautyPalace": So viel Geld liegt auf dem Konto

Bei Bianca Heinicke rollte der Rubel – vor allem in den 2010er-Jahren soll sie sehr viel Geld verdient haben. Durch Influencer-Marketing, hohe Klickzahlen ihrer Videos und Einnahmen durch ihre Marke "Bilou" hat Heinicke 2017 laut " " monatlich mehr als 100.000 Euro eingenommen. Im Januar 2025 schätzte " " das Gesamtvermögen von "BibisBeautyPalace" auf rund fünf Millionen Euro.

Tiefpunkt: Mit diesem Song konnte Bianca Heinicke nicht punkten

Bianca Heinicke wäre keine richtige Influencerin, wenn sie sich nicht auch an der Musik versucht hätte. 2017 erschien mit "How It Is (Wap Bap)" ihr erster eigener Song. Doch so richtig durchstarten konnte sie damit nicht. Zwar wurde die Single millionenfach geklickt, dennoch kassierte sie dafür viele Dislikes. Auf YouTube wurde das Musikvideo zum am schlechtesten bewerteten Clip aus Deutschland.

YouTube-Rückzug und Neuerfindung

2021 legte sich Bianca Heinicke für mehrere Beauty-OPs unters Messer. Sie ließ sich Brustimplantate einsetzen und eine Nasenkorrektur durchführen. Die OPs thematisierte die Blondine in ihren YouTube-Clips. Nach der Trennung von Julian Claßen im Mai 2022 zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück und veröffentlichte keine Online-Videos mehr. Erst im Mai 2025 zeigte sich kurzzeitig wieder Leben auf ihrem YouTube-Kanal. Den Job als YouTuberin und Webvideoproduzentin hängte Heinicke aber endgültig an den Nagel. Als Influencerin (beispielsweise auf Instagram) ist sie nach wie vor tätig – jedoch widmet sich die Blondine heute ganz anderen Themen als zu ihren "goldenen YouTube-Zeiten".

Bianca Heinicke komplett ungeschminkt: So sieht "BibisBeautyPalace" ohne Make-up aus

Als Bianca Heinicke nach ihrem Rückzug im Januar 2024 erstmals wieder an die Öffentlichkeit trat, überraschte sie Fans mit einer radikalen Lebensveränderung. Themen wie Digital Detox, Veganismus und Mediation spielten fortan eine wichtige Rolle in ihrem Alltag. Via Instagram und auf einem eigenen Blog bewirbt Heinicke heute einen achtsamen Lebensstil. Ihr Pseudonym "BibisBeautyPalace" legte die Blondine mit dem Ende ihrer YouTube-Karriere ab. Sie zeigt sich auch nicht mehr stark geschminkt und präsentiert sich auf den roten Teppichen auch mal komplett ungeschminkt:

"BibisBeautyPalace" sortiert Gefühlswelt als Autorin

Die Influencerin veröffentlichte am 3. Februar 2026 ein eigenes Buch mit dem Titel " ". Darin berichtet Bianca Heinicke über ihre Gefühlswelt und erzählt, wie sie ihre "Offline-Zeit" nach der Trennung von Julian Claßen erlebte.

TV-Auftritte: Von "TV Total" zu "Klein gegen Groß"

Seit ihrem Durchbruch im Jahr 2013 war Bianca Heinicke in mehreren TV-Formaten zu sehen. 2014 und 2015 war sie zu Gast in Stefan Raabs ProSieben-Show "TV Total". Zwischen 2018 und 2025 besuchte sie gleich mehrere ARD-Sendungen – Heinicke erschien bei "Klein gegen Groß" (2018, 2025), "Wer weiß denn sowas?" (2018) und "Das Quizduell" (2019). Auch in Filmen spielte die Blondine bereits eine Rolle, wie in der Low-Budget-Horrorkomödie "Kartoffelsalat – Nicht fragen!" aus dem Jahr 2015.

Bianca Heinicke bei "Let's Dance": YouTube-Star trifft auf Riege von Musikern

Bianca Heinicke stellt bei "Let's Dance" 2026 ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis. Neben ihr treten auch Schlagerstars wie Ross Antony und Anna-Carina Woitschack, Rapper Milano oder Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer im Kampf um den Titel "Dancing Star" an.