Katzenberger-Mutter Iris Klein zeigt neuen Freund auf dem Oktoberfest: Was Mr. T der AZ verrät

Mit 56 Jahren besucht Iris Klein zum ersten Mal in ihrem Leben das Oktoberfest in München. Am letzten Wiesn-Wochenende feiert die Mutter von Daniela Katzenberger im Käfer-Zelt an der Seite von Wiesn-Queen Verena Kerth – und präsentiert erstmals ihren Freund Mr. T in der Öffentlichkeit.

Das 188. Oktoberfest ist nicht nur für die lokale Prominenz "The Place to be". Aus der ganzen Welt treibt es die VIPs auf die weltgrößte Bierparty in die bayerische Landeshauptstadt. Darunter ist am letzten Wiesn-Sonntag auch Reality-TV-Star Iris Klein gewesen. Sie ist extra nach München gereist, um sich den Trubel auf der Theresienwiese selbst anzuschauen – und sich hineinzustürzen. An ihrer Seite ist neben Designerin Pia Bolte auch ein besonderer Mann. Die Mutter von Daniela Katzenberger feiert ihren ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt mit ihrem Freund Mr. T und verwandelt das Oktoberfest zu ihrem eigenen Catwalk.

Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein macht die Wiesn 2023 unsicher

Erst vor wenigen Wochen lief Iris Klein als Model auf der New York Fashion Week. Nun posiert sie gut gelaunt im Designer-Dirndl von Freundin Pia Bolte in Käfers Wiesn-Schänke. Über die Zusammenarbeit mit der Modemacherin sagt die 56-Jährige zur AZ: "Jetzt geht es natürlich weiter. Pia hat gesagt, jetzt gehen wir erstmal aufs Oktoberfest. Dann warten schon Miami und Los Angeles. Ich freue mich auf alles, das kommt." Pia Bolte selbst zeigt sich begeistert von der Katzenberger-Mutter und schwärmt: "Die Zusammenarbeit ist mega, sehr professionell! Sie macht sich als Model genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie ist einfach auch eine tolle Persönlichkeit."

Iris Klein auf der Wiesn zur AZ: "Viele schöne Dekolletés für meinen Freund"

Für Iris Klein ist es der erste Besuch auf der Wiesn. Am Sonntagmorgen war sie mit ihrem Freund Mr. T noch zu Besuch bei ihrer Tochter Jenny Frankhauser in Rheinland-Pfalz, dann ging es direkt nach München, um abends rechtzeitig auf der Theresienwiese aufzuschlagen. "Jetzt geht's auch schon los aufs Oktoberfest", zeigte sie sich nur wenige Stunden vor der Ankunft in München aufgeregt. Hat sich die Reise gelohnt? Zur AZ sagt Iris Klein vor dem Käfer-Zelt am Sonntagabend: "Es ist super, so viele schöne Dirndl! Ich bin hier nur am Gucken - viele schöne Dekolletés für meinen Freund. Es ist wahnsinnig voll, ich freue mich jetzt auf das Käfer-Zelt und meine erste Maß Bier. Ich habe noch nie eine ganze geschafft."

Erster öffentlicher Auftritt mit neuem Freund: Katzenberger-Mama strahlt mit Mr. T

Kurz nach der schlagzeilenträchtigen Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein im Februar 2023 hat sich Iris Klein wieder frisch verliebt. Bislang hielt sie ihren neuen Freund, den sie liebevoll Mr. T nennt, aus der Öffentlichkeit heraus. Manchmal erlaubte Iris Klein ihren Followern auf Instagram einen Mini-Einblick in ihr neues Beziehungsleben. Jetzt scheint mit dem Oktoberfest der richtige Moment gekommen zu sein, um den ersten öffentlichen Auftritt vor Fotografen zu absolvieren. Iris Klein verrät der AZ auf der Wiesn: "Tatsächlich sind wir, mein Freund und ich, beide zum allerersten Mal auf einer öffentlichen Veranstaltung. Aber ich glaube, er fühlt sich nicht so wohl."

Neuer Mann von Iris Klein spricht mit der AZ: Mr. T plötzlich in der Öffentlichkeit

Mr. T will die Sonnenbrille nicht abnehmen und lächelt das Unwohlsein inmitten des Wiesn-Rummels in Käfers Wiesn-Schänke weg. Im AZ-Gespräch meint er: "Ich kann damit gut leben. Ich bin das erste Mal in München auf dem Oktoberfest und dann schauen wir mal, was der Abend so bringt." Iris ergänzt lachend: "Er freut sich natürlich auch auf das Bier."

Verena Kerth feiert mit Iris Klein auf dem Oktoberfest

Auf dem Oktoberfest wird am Sonntagabend allerdings nicht alleine gefeiert, die Mutter von Daniela Katzenberger hat sich prominente Verstärkung geholt. In Käfers Wiesn-Schänke wird gemeinsam mit Verena Kerth und Marc Terenzi angestoßen und gefeiert. Die Münchner Moderatorin und der Sänger haben, abgesehen von einer krankheitsbedingten Mini-Auszeit, einen wahren Volksfest-Marathon auf der Theresienwiese absolviert. Ob sie froh ist, dass der Wiesn-Wahnsinn in wenigen Tagen ein Ende hat? Ihr Verlobter Marc Terenzi sagt der AZ: "Es ist schön und traurig zugleich. Ich liebe die Wiesn, aber für mich ist sie gefühlt zu lang." Verena Kerth ist da schon emotionaler: "Ich bin schon ein bisschen traurig."

Iris Klein trifft auf dem Balkon von Käfers Wiesn-Schänke auf die Oktoberfest-Dauergäste Verena Kerth und Marc Terenzi © AZ

Verena Kerth und Iris Klein sind sichtlich gut gelaunt und freuen sich über ihr Treffen auf dem Oktoberfest. Woher kennen sich die beiden eigentlich? Die Blondie verrät der AZ: "Iris war unfassbar aufgeregt, das hat sie mir verraten, weil sie ihren Freund das erste Mal in Lederhosen sieht und erstmals auf die Wiesn geht. Marc und Iris kennen sich ja schon, ich habe sie bislang noch nie persönlich getroffen."

Was denkt Verena Kerth über den ersten Pärchen-Aufritt von Iris Klein und ihrem Mr. T auf der Wiesn? "Ich kann die Aufregung total verstehen." Dann schaut sie augenzwinkernd zu ihrem Verlobten Marc: "Bei uns ist es lang her." Das Paar kennt sich seit 23 Jahren, ist aber erst seit gut einem Jahr verliebt.

Es ist davon auszugehen, dass die beiden VIP-Grazien noch bis in die Nacht hinein feiern und mit den Männern an ihren Seiten die Wiesn 2023 gut ausklingen lassen werden. Für Iris Klein wird es hoffentlich nicht der letzte Besuch in München sein, wo sie nach 56 Jahren nun endlich auch das Oktoberfest für sich entdeckt hat.