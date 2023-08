AfD-Zoff um Iris Klein: Katzenberger-Mutter fürchtet um Einnahmen – lukrativer Job weg

Weil ihrem Partner AfD-Nähe nachgesagt wird, kündigte ein wichtiger Kooperationspartner den Vertrag mit Iris Klein (56). Sie fürchtet daraufhin weitere Vertragsauflösungen und distanziert sich eindeutig.

Nach der Trennungs-Schlammschlacht zu Beginn des Jahres mit Ex-Partner Peter Klein, ist Iris Klein (56), die Mutter von Daniela Katzenberger, inzwischen wieder glücklich vergeben. Doch wegen ihres neuen Partners "Mr. T." hat die Influencerin jetzt einen wichtigen Werbedeal mit dem Kochboxen-Vertreiber HelloFresh verloren.

Iris Kleins "Mr. T." soll öffentlich mit AfD sympathisiert haben

Grund dafür ist ein vermeintliches Sympathisieren von "Mr. T." mit der AfD. So soll er in den sozialen Medien unter dem Namen "Toto Corlèone" bereits mehrfach gegen die deutsche Politik gewettert und Politiker beleidigt haben. Inzwischen seien diese Kommentare aber gelöscht, wie "Bild" berichtete. Iris Klein reagierte gegenüber "Bild" auf diese Vorwürfe und stellte klar, dass sie nichts dafür könne, was ihr Partner mal gepostet habe, bevor sie sich kennengelernt hätten. Zudem distanzierte sie sich klar von der AfD.

HelloFresh beendet nach öffentlichem Druck Kooperation mit Iris Klein

Vielen Follower schien das aber offensichtlich nicht auszureichen. Denn als Iris Klein auf ihrem Instagram-Profil Werbung für ihren Kooperationspartner HelloFresh machte, ließen User ihrem Frust auf dem Account des Unternehmens freien Lauf und forderten ein Ende der Kooperation. Und tatsächlich: Kurz darauf veröffentlichte HelloFresh via Instagram ein Statement, das ein Ende der Zusammenarbeit ankündigt.

Kochboxen-Liefrant will "Auswahl von Influencerpartnern" überprüfen

"Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut. Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencerpartner:innen zu überprüfen", heißt es auf Instagram. Das scheint offensichtlich auch Iris Klein dazu bewegt zu haben, sich erneut zu den Vorwürfen zu äußern.

Vorwürfe gehen Katzenberger-Mama an "Gemütszustand"

Denn kurz darauf postete Iris Klein auf Instagram ebenfalls ein Statement. "Die haltlosen Behauptungen von gewissen unwichtigen Personen, welche in die Öffentlichkeit wollen (damit sind weder PK noch YW gemeint), gehen mir persönlich wirklich an meinen Gemütszustand", schrieb die Mutter von Daniela Katzenberger darin. Mit "PK" meint sie Peter Klein und mit "YW" Yvonne Woelke.

Iris Klein wird deutlich: "Nein, ich bin keine AfD-Anhängerin"

Darüber hinaus beteuerte sie erneut, dass weder ihr Partner noch sie irgendwas mit einer rechten Bewegung oder Partei am Hut hätten.

Dieses Statement veröffentlichte Iris Klein in ihrer Instagram-Story. Zudem verlinkt sie den Account von HelloFresh. © Instagram

"Nein, ich bin keine AfD-Anhängerin", schrieb sie unmissverständlich. Sie sei sich deshalb sicher, dass es eigentlich auch nicht um diese Frage, sondern vielmehr darum gehe "aus Hass eine Existenz oder einen Ruf zu ruinieren".