Peter Klein packt über Katzenberger-Mutter Iris aus: Trennung "war Befreiungsschlag"

Nach 20 Jahren ist die Ehe von Daniela Katzenbergers Mutter Iris und Peter Klein gescheitert. Anfang des Jahres trennte sich das Paar nach seiner Rückkehr als Dschungelcamp-Begleiter schlagzeilenträchtig. Jetzt spricht Peter Klein über die letzten Monate.

Peter Klein nimmt gemeinsam mit Yvonne Woelke an der neuen RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" (ab 25. Juli) teil. Beiden wurde eine leidenschaftliche Affäre im australischen Versace-Hotel nachgesagt. Peter und Yvonne waren Anfang des Jahres die Dschungelcamp-Begleiter von Lucas Cordalis und Djamila Rowe.

Peter Klein behauptet: "Ich habe mich von Iris getrennt"

Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, gab noch im Januar 2023 die Trennung von Ehemann Peter Klein bekannt. Sie will Beweise kennen, dass der gelernte Maler sie betrogen habe. "Ich wurde davon wie von einer Lawine überrollt. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das derartige Auswirkungen annimmt", erklärte Peter Klein im Juni der AZ. Außerdem verriet er: "Letztendlich ist die Trennung dann durch mich vollzogen worden, auch wenn sie (Iris Klein, d.R.) immer publiziert hatte, dass sie sich trennen wollte."

Eifersucht und Kontrolle: Auf einmal war Peter Klein "die Sau, die die Frau betrogen hat"

dass Iris' Eifersucht schon länger ein Ehe-Problem gewesen sei. Sie habe ihm auch vorgeworfen, mit anderen Frauen bei Instagram zu schreiben. Iris Klein "wurde kontrollsüchtig und das hat mich extrem genervt". Die Medienschelte und viele Beleidigungen trafen Peter Klein nach eigener Aussage: "Ich habe nie Hate bekommen. Und dann auf einmal, von heute auf Morgen, bist du der Fremdgänger, das Schwein, die Sau, die die Frau betrogen hat." Iris Klein sei nach der Trennung gar nicht mehr an einer privaten Klärung des Sachverhalts interessiert gewesen, behauptet Peter Klein.

Nach Trennung von Daniela Katzenbergers Mutter Iris: Peter hat "viel Lebensqualität gewonnen"

Ob Peter Klein mittlerweile glücklich ist? Zu Ramon Wagner sagt er: "Jetzt aktuell, wie die Situation ist, bin ich glücklich. Ich fühle mich frei, ich kann machen und tun, was ich will." Das Ehe-Aus und die Trennung von Daniela Katzenbergers Mutter sei ein Befreiungsschlag gewesen: "Nach jetzigem Stand sage ich: Ja, es war das wert, weil ich dadurch so viel Lebensqualität gewonnen habe, die ich vorher vielleicht nicht mehr hatte. Klar, man hatte andere schöne Dinge, keine Frage. Aber das, was ich aktuell fühle, hatte ich vorher nicht mehr."

Scheidung von Iris und Peter Klein läuft

Seit drei Monaten habe Peter Klein nicht mehr mit seiner Ex gesprochen. Iris Klein habe ihn bei Instagram und WhatsApp blockiert. Doch Peter Klein ist auch nachdenklich, weil die Familie auseinandergebrochen sei. Eine Freundschaft mit Iris Klein will er für die Zukunft nicht ausschließen: "Aber da muss viel Zeit ins Land gehen und da müssen viele Dinge passieren, von ihrer Seite aus, damit sich das wieder revidiert."

Der 56-Jährige sprach im Juni auch mit der AZ über die Scheidung: "Am liebsten wäre es mir, wenn wir geschieden wären. Es stimmt zwar, dass ich die Scheidungspapiere nicht unterschrieben habe, aber so, wie diese aktuell vorliegen, werde ich sie auch nicht unterschreiben." Und weiter: "Wenn sie die Vereinbarungen, die wir vorab getroffen haben, einhält, dann bin ich der Letzte, der nein sagt. Ich lasse mich jedoch nicht vergackeiern oder vorführen."

Ein Liebes-Comeback mit Iris Klein schließt Peter definitiv aus, wie er dem YouTuber Wagner sagt: "Sie hat zu schlecht über mich gesprochen. Da habe ich gemerkt, wie sie richtig tickt. Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat."

Iris Klein hat neuen Freund: Peter Klein bestreitet Beziehung mit Yvonne Woelke

Während Iris Klein wieder einen neuen Partner hat, betonte Peter Klein im AZ-Interview, dass er nicht mit Yvonne Woelke in einer Beziehung sei: "Wir sind weiterhin sehr gut befreundet und verstehen uns sehr gut. Mehr ist da aber definitiv nicht. Wir sehen uns sehr oft, wenn ich in Berlin bin, da mein Management dort ansässig ist. Es gibt aber nichts, was man der Presse nun mitteilen müsste." Wie gut die beiden aber wirklich harmonieren, können die TV-Zuschauer ab dem 25. Juli bei "Wettkampf in 4 Wänden" sehen.

Erster gemeinsamer Auftritt: Peter Klein und Yvonne Woelke bei "Wettkampf in 4 Wänden". © RTL

Konzept von "Wettkampf in 4 Wänden" mit Yvonne Woelke und Peter Klein

Eva Brenner ist Innenarchitektin und moderiert die neue RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden". Unter den vier Kandidatenpaare sind auch Yvonne Woelke und Peter Klein. Die Aufgabe: Die Hobby-Handwerker müssen in sechs Wochen aus einem Rohbau eine perfekte Traumwohnung schaffen. Für das Gewinnerteam winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Bewertet wird das Ergebnis von einer Jury, bestehend aus Detlef Steves, Kristina Ströh und Alexander Pieper.