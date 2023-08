Katzenberger-Mama Iris Klein wehrt sich gegen Homophobie-Vorwürfe: "Hört auf mit eurem Hass"

Mit einem Instagram-Clip haben Olivia Jones und Iris Klein einen Sturm der Entrüstung entfacht. Der Mutter von Daniela Katzenberger wird vorgeworfen, ihr neuer Freund sei schwulenfeindlich. Jetzt schießt die 56-Jährige Promi-Mama zurück und wehrt sich gegen die Unterstellungen.

Iris Klein und Olivia Jones verbindet eine langjährige Freundschaft, seit sie 2013 gemeinsam an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilgenommen haben. Die beiden Dschungelcamp-Grazien sorgten mit ihren Läster-Attacken gegen andere Kandidaten wie Georgina Fleur und Allegra Curtis für hohe Einschaltquoten. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich die Mutter von Daniela Katzenberger und Deutschlands bekannteste Dragqueen auch heute noch sehr nahestehen. Ein gemeinsamer Abend in Hamburg treibt jetzt aber etliche Follower zur Weißglut. Wie ist es dazu gekommen und warum wird Iris Klein Homophobie vorgeworfen?

Netz-Hass für Olivia Jones und Iris Klein: "Ich bin enttäuscht"

"Mit neuen Brüsten und neuem Freund: Iris Klein hat uns besucht und es richtig krachen lassen", schreibt Olivia Jones zu einem Video auf Instagram. Doch statt positiver Kommentare erntet sie dafür ordentlich Kritik. Viele Fans der kultigen Dragqueen poltern gegen die Freundschaft mit Iris Klein. "Ich bin enttäuscht Olivia, du stehst doch für ganz andere Werte! Die weiß doch gar nicht, was Toleranz, Respekt und Ehrlichkeit ist", wütet ein Hater. Vor allem die neue Liebe von Iris Klein, der ominöse Mr. T, wird derbe auseinandergenommen. "Hast Du erwartet, dass deine Love/Pride/LGBTQ-Community das Video feiert? Wohl kaum. Habe auch noch nie eine Regenbogen-Flagge auf einer Biker-Kutte gesehen, wenn ich mich nicht täusche."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Homophobie-Vorwürfe – Katzenberger-Mama stellt klar: "Ich akzeptiere die Menschen, so wie sie sind"

Die Mutter von Daniela Katzenberger ist fassungslos und kann die Vorwürfe, sie und ihr Freund seien schwulenfeindlich, nicht nachvollziehen. "Ich hab mir überlegt, dass ich vielleicht nächstes Jahr zusammen mit meinem Freund auf einen CSD-Wagen gehe", sagt sie dazu in ihrer Instagram-Story. "Dann hören endlich mal diese Gerüchte von den Hatern auf, dass wir irgendwie braun, rechts oder homophob sind. [...] Das entspricht nicht der Tatsache."

Aber woher kommen die Anschuldigungen, Iris Klein und ihr neuer Partner seien der LGBTQI*-Community feindlich gegenüber eingestellt? Die 56-Jährige sieht den Grund dafür in Vorurteilen gegenüber Motorrad-Fahrern. "Nicht jeder, der Motorrad fährt, ist ein böser Mensch", betont sie in ihrer Story. "Hört auf mit diesem Hass, zumindest Olivia [Jones, d.R.] gegenüber. [...] Nur, weil man nicht 24/7 mit einer Regenbogen-Flagge auf dem Kopf rumrennt, heißt das doch nicht, dass man dagegen ist. [...] Ich akzeptiere die Menschen, so wie sie sind."

Olivia Jones fassungslos: "Was ist denn hier passiert?"

Auch Olivia Jones hat sich inzwischen zu dem Shitstorm, der durch das gemeinsame Video mit Iris Klein entstanden ist, geäußert. "Oha, was ist denn hier passiert? Der Post sollte keinen Anlass bieten, damit sich auch hier noch mehr Menschen beschimpfen", erklärt sie schockiert zu den Kommentaren. "Aber das Thema ist offenbar aus vielen Gründen auf allen Seiten emotional so aufgeladen, dass der eigentlich harmlos gemeinte Post trotz Blödeleien über 'Brüste', 'Busenfreundinnen' und 'feuchte Träume' wohl total nach hinten losgegangen ist."

Obwohl es in der Kritik um den neuen Freund von Iris Klein geht, hat sich Mr. T bislang noch nicht zu Wort gemeldet. Seit Bekanntwerden ihrer Beziehung hat sich der neue Mann an der Seite der Katzenberger-Mama nicht in der Öffentlichkeit gezeigt – bei diesem Gegenwind vielleicht eine gute Entscheidung.