Toni Kroos stört Auftritt von Martin Rütter: Ex-FC-Bayern-Star crasht Live-Podcast-Aufnahme

Was ist denn auf der Bühne von Martin Rütter los? Während der Hundeprofi und Entertainer vor zahlreichen Gästen seinen Podcast erstmals live präsentiert, klingelt plötzlich sein Telefon. In der Leitung ist Profifußballer und Ex-FC-Bayern-Star Toni Kroos. Warum crasht er die Veranstaltung?

Mit seinem Podcast "Tierisch Menschlich" begeistert Martin Rütter wöchentlich zahlreiche Fans mit Geschichten rund um seinen Job als Hundeprofi, aber auch mit Anekdoten aus seinem Privatleben. Vergangenen Woche enthüllte er etwa, dass er mit seinem Sohn für ein heimisches Experiment Urzeitkrebse gegeneinander antreten ließ. In der aktuellen Episode feiert er eine Premiere und präsentiert seinen Podcast erstmals vor Live-Publikum. Dass dabei auch etwas schiefgehen kann, wird direkt unter Beweis gestellt – Toni Kroos crasht den Auftritt vor 300 Fans.

Panne vor Live-Publikum: Telefon von Martin Rütter klingelt auf der Bühne

Während Martin Rütter eine Zuschauerfrage beantwortet, klingelt plötzlich sein Telefon. Von dem Publikum wird diese Panne mit höhnischem Gelächter quittiert, doch der Hundeprofi geht tatsächlich ran. Über den Lautsprecher meldet sich Fußballprofi Toni Kroos zu Wort. Der ehemalige Kicker vom FC Bayern München, der heute für Real Madrid auf dem Platz steht, bittet Rütter um einen Rat – oder besser gesagt, um Absolution.

Toni Kroos fragt Martin Rütter um Rat – Hundeprofi verzweifelt: "Bitte nicht"

Toni Kroos will sich einen neuen Welpen zulegen, was Martin Rütter mit einem eindeutigen Statement kommentiert: "Oh nein, bitte nicht!" Warum ist der 53-Jährige dagegen, dass sich der Sportler einen weiteren Hund zulegt? Die Antwort ist simpel: Der Profi-Kicker hat mit Ehefrau Jessica bereits zwei ältere Hunde. "Ich persönlich glaube, dass man den beiden Alten keinen Gefallen tut, einen Welpen dazu zu packen", erklärt der Hundeprofi offen und ehrlich. "Folgendes wird passieren: Wenn der Welpe noch klein ist, werden die beiden Älteren noch durchaus in der Lage sein, dem Kleinen mal zu sagen: Du nervst! Das Problem ist nur, in vier bis fünf Monaten wird dein Labrador vier Köpfe größer sein als die beiden Beagle."

Martin Rütter macht Toni Kroos Ansage: "Ich bade das dieses Mal nicht aus"

Wäre es für Toni Kroos nicht möglich, den Welpen entsprechend zu erziehen, dass die älteren Hunde nicht gestört werden? Dazu hat Martin Rütter eine klare Meinung: "Erziehungstechnisch müsste jemand bei euch in der Familie dem jungen Hund beibringen, die Alten nicht zu nerven. Mir fällt da niemand ein in eurer Familie." Auch seinem Publikum erklärt der Entertainer, dass alte Hunde, die nicht mehr so agil sind wie früher, nicht unbedingt mit einem Welpen zusammenleben sollten.

Bei dem ehemaligen Profi vom FC Bayern München scheint der Rat, den er selbst erbeten hat, nicht angekommen zu sein. "Am Sonntag ist Abholung", erklärt er dazu. Von Martin Rütter gibt es dazu eine Ansage: "Ich bade das dieses Mal nicht aus." Dass Toni Kroos den Hundeprofi öffentlich um seine Meinung bittet, ist nicht ungewöhnlich. Die beiden arbeiteten bereits in der Vergangenheit bei der Hundeerziehung des Fußballers zusammen und sind seit Jahren auch privat befreundet. 2018 spendete Rütter 100.000 Euro an die Stiftung von Toni Kroos, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt.