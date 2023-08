Neuer Job für Monika Gruber – Kabarettistin bekommt erste eigene Radio-Show

Wie die AZ exklusiv erfahren hat, wird Monika Gruber bald am Radio-Mikrofon stehen. Die beliebte bayerische Kabarettistin bekommt eine eigene Show im Programm von "089Kult" (gehört zum Sender Radio Gong). Mit dabei ist auch Spezl Roland Hefter.

Sie hat den Abschied von der großen Kabarett-Bühne verkündet, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Jetzt hat die AZ exklusiv erfahren, dass Monika Gruber eine eigenen Radio-Show plant – und auch bekommt. Der Münchner Sender Radio Gong 96.3 konnte die 52-Jährige für das neue Programm von "089Kult" gewinnen. Einmal im Monat wird Monika Gruber dann auf Sendung gehen.

Monika Gruberin wird Radio-Moderatorin

Es ist ein neuer großer Job für Monika Gruber seit Bekanntwerden ihres Karriereendes als Kabarettistin (im März soll Schluss sein). Die umtriebige Oberbayerin schreibt zwar auch aktuell an einem Drehbuch für einen Kinofilm (gemeinsam mit Constantin Film), doch spruchreif ist das Werk noch nicht. "Zu Hause rumsitzen werd ich ned", sagte die Gruberin erst vor wenigen Tagen der AZ.

Eigene Radiosendung für Monika Gruber bei "089Kult"

Monika Gruber hat die erste eigene Radio-Show nicht alleine geplant. Auch Spezl Roland Hefter (55) ist beim neuen Projekt dabei. Der Liedermacher und SPD-Stadtrat ist seit vielen Jahren eng mit der 52-Jährigen befreundet und spielte auch schon in deren Vorprogramm. Im Frühjahr sprang ihm die Gruberin in der Gender-Debatte öffentlich zur Seite und verteidigte sein Lied "Genderpolizei".

Befreundete Künstler-Kollegen: Monika Gruber und Roland Hefter. © imago/Lindenthaler

Die Gruberin entwickelte mit Roland Hefter das Konzept der Show

Wochenlang tüftelten Gruber und Hefter am "einmaligen Konzept" der Radiosendung, heißt es aus dem Umfeld. Alles ist noch streng geheim. Im Hintergrund wird noch fleißig an der Umsetzung getüftelt und der letzte Feinschliff verpasst. Die AZ weiß aber schon: Noch im Herbst werden Monika Gruber und Roland Hefter beim Radiosender on air gehen.

Monika Gruber ist derzeit im Kinofilm "Rehragout-Rendezvous" zu sehen

Monika Gruber ist derzeit auch im neuen Film der Eberhofer-Reihe im Kino zu sehen – mit rosa Strähnchen, Schlangenhaut-Leggins und Nasen-Piercing sorgt sie für viele Schmunzler. In "Rehragout-Rendezvous" spielt die Kabarettistin eine schräge Tierbedarfs-Verkäuferin mit losem Mundwerk.

Eine Rolle, die der Gruberin absolut liegt und taugt. Daher ist jetzt schon klar: Das Sprüche-Feuerwerk wird Monika Gruber auch in der neuen Radio-Show zünden.