Erster Wow-Auftritt von Doreen Dietel und ihrem Verlobten: "Rehragout-Rendezvous"-Premiere wird zur Liebes-Show

In München hat am Montagabend mit "Rehragout-Rendezvous" der neunte Teil der Eberhofer-Krimis Premiere gefeiert. Auf dem roten Teppich versammelten sich nicht nur die Stars des Films, auch Promi-Gäste freuten sich auf den launigen Streifen. Doreen Dietel nutzte die Gelegenheit für einen ersten Pärchen-Auftritt mit ihrem neuen Freund.

Ab dem 10. August ermittelt wieder Sebastian Bezzel als Franz Eberhofer in den Kinos. Im Münchner Mathäser Filmpalast feierte der Film "Rehragout-Rendezvous" am Montagabend seine schillernde Premiere. Neben den Schauspielern genossen auch geladene VIP-Gäste das Blitzlicht-Gewitter – wie etwa Schauspielerin und Gastronomin Doreen Dietel.

Doreen Dietel und Verlobter Wolfgang Subirge: "Unser erster gemeinsamer Auftritt"

Die Schauspielerin und Gastronomin, die seit 2018 in Gmund am Tegernsee das "Café Dürnbecker" betreibt, nutzte die Filmpremiere für einen ersten Pärchen-Auftritt mit ihrem Partner Wolfgang Subirge. "Das war unser erster gemeinsamer Auftritt auf dem Red Carpet", schwärmt Doreen Dietel in der AZ. Für sie habe es sich angefühlt, als sei "niemals wer anders an meiner Seite" gewesen.

Das Promi-Paar hat im Juni 2023 seine Verlobung bekannt gegeben, nun folgte die Premiere auf dem roten Teppich. Für die Verliebten sei der Auftritt in München "wundervoll aufregend" gewesen, wie Doreen Dietel weiter betont.

Thomas Müller und Ehefrau Lisa feiern "Rehragout-Rendezvous"-Premiere in München

Doch nicht nur die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin nutzte die Premiere von "Rehragout-Rendezvous" für eine Date-Night mit dem Partner. FC-Bayern-Profi Thomas Müller erschien an der Seite seiner Ehefrau Lisa und strahlte mit ihr für die Fotografen – während seine Teamkollegen in Asien beim Training und Testspielen schwitzen müssen. Der Vize-Kapitän der Münchner muss aktuell verletzungsbedingt aussetzen und ist daher in der Heimat geblieben.

Beim Anblick von Sebastian Bezzel mit Filmpartnerin Lisa Maria Potthoff hätte man meinen können, dass auch die beiden total verliebt seien. Doch das trifft lediglich auf ihre Rollen im Film zu – wenn auch mit einigen Hochs und Tiefs, denn immerhin geraten Franz Eberhofer und seine Susi ständig in Zankereien.

Welche weiteren Promis sich den neuen Eberhofer-Krimi nicht entgehen lassen wollten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.