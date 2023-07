Rauswurf von Sophia Thomalla gefordert – RTL-Zuschauer pöbeln wegen Rammstein-Sänger Till Lindemann: "Würde mich schämen"

Auf dem Streaming-Dienst RTL+ startet bald die neue Staffel der Dating-Show "Are You The One". Mit dabei ist wieder Sophia Thomalla als Moderatorin. Davon zeigen sich einige Fans nicht begeistert und fordern den Rauswurf. Was steckt dahinter?

Auf RTL+ wird bald wieder geflirtet, geknutscht und gedatet, denn am 18. August startet bei dem Streaming-Anbieter des Senders RTL die dritte Staffel von "Are You The One? – Realitystars in Love". Mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten aus dem Trash-TV dürfen sich in einer thailändischen Villa ihrem persönlichen Liebesabenteuer stellen und werden dabei von Sophia Thomalla als Moderatorin begleitet. Doch gegen die 33-Jährige formiert sich Protest – einige Zuschauer wollen sie nicht mehr im TV sehen. Der Auslöser dafür scheint ihre Unterstützung für Skandal-Rocker und Ex-Freund Till Lindemann zu sein.

Sophia Thomalla verteidigt Ex-Freund Till Lindemann gegen Missbrauchsvorwürfe

Nachdem vor wenigen Monaten schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den Rammstein-Sänger erhoben wurden, meldete sich auch Sophia Thomalla zu Wort. Sie war vier Jahre mit dem 60-Jährigen liiert und blieb auch nach der Trennung freundschaftlich verbunden. Den Aussagen des mutmaßlichen Opfers Shelby Lynn, die den Skandal mit einem Twitter-Beitrag ins Rollen gebracht hatte, scheint die Moderatorin keinen Glauben zu schenken. "Diesen 'Vorfall' in Vilnius hat es nie gegeben", sagte Thomalla im Mai 2023 zu " ". "Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für fünf Minuten Fame verschaffen möchte. Einem selbsternannten Opfer gebe ich weder Bühne noch unterstütze ich das für eine Sekunde." Seither hat sich die 33-Jährige nicht mehr zu Till Lindemann geäußert, zeigte sich vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story aber auf einem Rammstein-Konzert.

Till Lindemann ist mit seiner Band weiter auf Europa-Tournee. © imago/Gonzales Photo

"Are You The One"-Zuschauer wollen Sophia Thomalla künftig nicht mehr sehen

Einige Fans der RTL-Sendung "Are You The One" haben die Aussagen von Sophia Thomalla über Shelby Lynn nicht vergessen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Dating-Show äußern Zuschauer Kritik und teilen ordentlich gegen die Moderatorin aus. "Würde mich schämen, einen Menschen unter Vertrag zu haben, der weiterhin Täter schützt", schreibt ein User in den Kommentaren zu einem Foto, auf dem Thomalla zu sehen ist. In weiteren Beiträgen wird gefordert, dass die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla künftig nicht mehr für die Sendung vor der Kamera stehen sollte: "Hoffe bei der nächsten Staffel auf eine neue Moderatorin. Geht gar nicht, RTL."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Es gibt aber auch Fans, die sich hinter Sophia Thomalla stellen und sie weiterhin in der Show sehen wollen. In einer hitzigen Diskussion unter den Zuschauern wird immer wieder darauf verwiesen, dass Till Lindemann nicht verurteilt sei und weiterhin die Unschuldsvermutung gelte.

Sophia Thomalla selbst hat sich noch nicht zu der Kritik um ihre Moderation bei "Are You The One" geäußert. Wie steht RTL zu den Forderungen der Zuschauer? Auf Anfrage der AZ hat der Sender bislang kein Statement veröffentlicht.