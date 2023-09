Verena Kerth und Marc Terenzi: Bill Kaulitz verrät Trash-Geheimnis auf der Wiesn

Große Augen machten am Sonntagabend die Gäste in Käfers Wiesn-Schänke. Bill Kaulitz erschien in pinker Glitter-Lederhose auf dem Oktoberfest: Im Schlepptau Zwillingsbruder Tom und Schauspieler Marc Eggers. Eine herzliche Begegnung gab es auch mit Verena Kerth und Marc Terenzi.

26. September 2023 - 15:06 Uhr | Steffen Trunk

Feierten am Sonntag in Käfers Wiesn-Schänke: Bill Kaulitz sowie Verena Kerth und Marc Terenzi © Brauer

Setzte Bill Kaulitz mit seinem ersten Oktoberfest-Besuch gleich ein Fashion-Statement? Mit pinker Lederhose von Designerin Pia Bolte, pinker Handtasche, pinker Weste, pinken Stiefeln mit Plateauabsatz und langen Fingernägeln wollte der Sänger von Tokio Hotel mit dem angesagten Barbie-Look überzeugen. Bill Kaulitz und Marc Eggers küssen sich bei Käfer auf dem Oktoberfest Mit dabei waren auch Zwillingsbruder Tom Kaulitz, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und Model Marc Eggers. Mit dem schönen Model ging Bill Kaulitz auf Tuchfühlung. Man schapselte, umarmte sich – und knutschte auf Käfers Bierbank. Es lief ganz nach Bill Kaulitz' Geschmack. Lesen Sie auch Auf dem Oktoberfest: Bill Kaulitz knutscht schönes Männermodel auf Bierbank X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Dreharbeiten auf der Wiesn: Netflix-Doku über Bill und Tom Kaulitz Der Tisch bei dem Oktoberfest wurde streng von vier Bodyguards bewacht. Der Grund: Auch ein Netflix-Team war anwesend, das eine Doku dreht. Offenbar steigen Tom und Bill Kaulitz selbst bald ins Reality-TV-Geschäft ein. Nicht beim Schunkeln auf dem Oktoberfest dabei: Heidi Klum. Das Supermodel blieb zu Hause in Los Angeles und wird erst im Oktober in Deutschland erwartet. Dann starten die Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel, in der erstmals auch männliche Nachwuchsmodels antreten werden. Sänger Bill Kaulitz besuchte am Sonntag erstmals die Wiesn © dpa/Felix Hörhager Bill Kaulitz über Verena Kerth und Marc Terenzi: "Trinken gern mal einen über den Durst" An Bill Kaulitz herangekommen sind dennoch Verena Kerth und Marc Terenzi. Der Musiker hatte zuvor in seinem Podcast "Senf aus Hollywood" verraten, dass er wegen der Schlagzeilen rund um Kerth und Terenzi liebend gern mit beiden feiern gehen würde. "Die beiden trinken mal gern einen über den Durst", merkte Bill an und schlug Bruder Tom vor, die beiden mal auf einen Drink einzuladen. Sonntags in Käfers Wiesn-Schänke: Bill Kaulitz rät Verena Kerth zur Sommerhaus-Teilnahme Verena Kerth schickte der AZ ein gemeinsames Foto des Promi-Trios und verrät: "Es war ein sehr lustiger Abend im Käfer. Wir haben uns auch kurz mit Bill unterhalten. Er meinte, wir gehören ins 'Sommerhaus'." Verena Kerth und Marc Terenzi plauderten mit Bill Kaulitz in Käfers Wiesn-Schänke © Privat Bill Kaulitz meint die RTL-Trash-Sendung "Das Sommerhaus der Stars", die aktuell wieder im Programm läuft. Zuvor gab es Gerüchte, dass der Sender unbedingt auch Verena Kerth und Marc Terenzi als Paar für die Show gewinnen wollte. Geklappt hat es letztendlich nicht. Lederhose von Bill Kaulitz auf der Wiesn: Verena Kerth lobt "schickes Höschen" Über die Begegnung mit Bill freute sich Verena Kerth besonders. Und auch seinen Mode-Geschmack feiert die Moderatorin im AZ-Gespräch. "Bill hat die Trendfarbe Pink auf der diesjährigen Wiesn eindeutig erkannt. So ein schickes Höschen habe ich noch nie gesehen. Marc braucht auch so ein Ding", lacht Verena Kerth.