Jimi Blue steigt bei Familien-Doku "Diese Ochsenknechts" aus: Promi-Sohn schmeißt TV-Job hin

Im Hause Ochsenknecht hat es offenbar ordentlich gekracht. In der neuen Staffel der Doku-Soap "Diese Ochsenknechts" muss die Promi-Familie auf Jimi Blue verzichten.

Jimi Blue und Freundin Laura-Marie vs. Ochsenknecht-Familie? Es bahnt sich Streit an.

Ob der alkoholhaltige Junggesellinnen-Abschied von Cheyenne, das Model-Comeback von Natascha oder die aufkeimende neue Liebe bei Jimi Blue – für die eigene Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" lässt die Promi-Familie ihre Fans einen Blick in das Leben eines VIPs erhaschen. Der Erfolg gibt ihnen dabei recht, denn auch 2024 soll es eine neue Staffel mit den ehemaligen Münchnern geben. Nur einer könnte dabei fehlen: Jimi Blue Ochsenknecht.

Zoff bei Familie Ochsenknecht: Liegt's an Jimi Blues neuer Freundin?

Bereits während Staffel zwei der Familien-Soap kam es immer wieder zum Zoff zwischen dem 31-Jährigen, seinen Geschwistern und seiner Mutter. Auslöser war offenbar die Beziehung zu der Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler. "Dieses Zusammenhängen ist auf Dauer, finde ich persönlich, nicht gesund", erklärte Mama Natascha Ochsenknecht in der dritten Folge der zweiten Staffel. Und auch Schwester Cheyenne zeigte sich nur wenig begeistert von der Liebelei: "Dadurch, dass es bei Jimi schon diese ein, zwei Geschichten gab, was wir alle wissen, haben wir natürlich auch Angst, dass das, was er tut, zu schnell ist."

Dritte Staffel von "Diese Ochsenknecht": Dreharbeiten offenbar ohne Jimi Blue gestartet

Aktuell sollen die Dreharbeiten zur dritten Staffel laufen, allerdings ohne Jimi Blue. "Wir wissen einfach nicht, was passiert", zitiert " " aus Senderkreisen. Familienoberhaupt Natascha äußert sich zurückhaltend und sagt auf Anfrage des Blatts: "Dass wir bei uns in der Familie nicht immer einer Meinung sind, ist ja kein Geheimnis. Bei uns ist ja auch immer was los."

Bereits vor den aktuellen Dreharbeiten hatte Jimi Blue in "Diese Ochsenknechts" seiner Familie eine klare Ansage gemacht. "Entweder sie verstehen meinen Standpunkt und meinen Weg, den ich gehe, oder das war’s jetzt erst mal mit der Familie", erklärte er die Situation zwischen ihm und seinen Liebsten.

Ob die Fans enttäuscht sein werden, wenn der Ochsenknecht-Sohn tatsächlich nicht in der neuen Staffel dabei sein wird? Auf Instagram gab es von vielen Zuschauern für Jimi Blue und Laura-Marie viel Gegenwind, ihr Verhalten in der Sendung wurde als "unangebracht" und "peinlich" abgestempelt. Vor allem die Tatsache, dass der 31-Jährige seiner Freundin am Hochzeitstag der eigenen Schwester einen Heiratsantrag machte, fanden Fans unpassend. Eine mögliche Teilnahme von Jimi Blue an "Diese Ochsenknechts" bleibt abzuwarten, die neue Staffel soll 2024 bei dem Pay-TV-Anbieter "Sky" ausgestrahlt werden.