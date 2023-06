Wegen Hüllenlos-Auftritt von Cathy Hummels gesperrt? "Playboy"-Chef wirft Instagram "Zensur" vor

Für die Juli-Ausgabe des Männermagazins "Playboy" hat Cathy Hummels vor wenigen Wochen blankgezogen. Jetzt wurde der Instagram-Kanal des Chefs des Männermagazins gesperrt. Was hat die nackerte Münchnerin damit zu tung?

Cathy Hummels hat sich für den "Playboy" ausgezogen, was dem Chef des Magazins jetzt Probleme mit Instagram beschert haben könnte.

Cathy Hummels ist sichtlich stolz auf ihre Fotos, die sie nackt mit ihrer Schwester im "Playboy" zeigen. "Ich bin sehr stolz auf meinen Körper, denn er erzählt eine Geschichte. Meine Geschichte auf dem Weg zu mir selbst", schrieb sie kurz nachdem bekannt wurde, dass sie für das Männermagazin blank gezogen hatte, auf Instagram.

Doch war dieser Hüllenlos-Auftritt zu viel für die Social-Media-Plattform? Der Account von "Playboy"-Chef Florian Boitin wurde gesperrt, er vermutet einen Zusammenhang mit der Ex-Frau von Profi-Kicker Mats Hummels.

Instagram sperrt "Playboy"-Chef: War die nackte Cathy Hummels zu viel?

Vor wenigen Tagen feierte das Männermagazin in Düsseldorf ein glamouröses Event, Boitin postete davon Fotos und Videos in seiner Instagram-Story.

Kurze Zeit später war sein Kanal gesperrt. "Ohne Vorwarnung und ohne Begründung. Möglicherweise war das Playboy-Cover mit Cathy Hummels dem Algorithmus ein Dorn im Auge", vermutet er im Gespräch mit " ".

"Playboy"-Chef zeigt unbekleidete Cathy Hummels in Instagram-Story

Aber warum soll die Instagram-Seite des "Playboy"-Chefs deshalb gesperrt worden sein? Florian Boitin sieht dafür eine einfache Erklärung: "Das Motiv war in einigen von mir geteilten Instagram-Storys von unserem Event in Düsseldorf, dem 'Editor’s Talk', im Hintergrund zu sehen. Aber in der schönen digitalen Social-Media-Welt macht es eben einen Unterschied, ob eine unbedeckte weibliche Brust (böse) oder eine unbedeckte männliche Brust (gut) zu sehen ist."

Florian Boitin posiert mit Playboy Bunnies. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Der 56-Jährige hat bei Instagram Einspruch gegen die Sperrung seines Accounts eingelegt, spricht sogar von "Zensur". Inzwischen wurde Boitins Konto wieder für alle zugänglich gemacht.

"Offenbar möchte sich der Meta-Konzern auch vom Playboy-Chef keinen Sexismus vorhalten lassen müssen", sagt er dazu. Die nackerte Cathy Hummels scheint wohl nicht nur Fans und Follower verrückt zu machen.