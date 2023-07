Nach Absage von Anna-Carina Woitschack bei "Immer wieder sonntags": SWR reagiert auf Fehlen bei Stefan Mross

Am 23. Juli sollte Anna-Carina Woitschack bei "Immer wieder sonntags" auftreten. Doch ihre Performance in der Show von Ex Stefan Mross hat sie abgesagt. Die AZ hat beim SWR nachgefragt, der die Sendung in Rust produziert.

Bis Ende des vergangenen Jahres galten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene, standen gemeinsam auf der Bühne und vor der Kamera. Im November 2022 verkündeten die beiden dann überraschend die Trennung, womit Auftritte zu zweit erstmal Geschichte waren.

Am 23. Juli sollten die Schlagerstars zum ersten Mal nach dem Liebes-Aus in der Sendung "Immer wieder sonntags" aufeinandertreffen. Doch dann sorgte ein gelöschter Instagram-Post für Verwirrung. Fans fragte sich damals: Ist die TV-Reunion etwa abgesagt? Anna-Carina Woitschack hat sich inzwischen zum geplanten Auftritt in der Show ihres Ex geäußert.

Absage für Stefan Mross: Ex Anna-Carina wird nicht bei "Immer wieder sonntags" auftreten

Die Schlagersängerin wird am 23. Juli nicht auf der Bühne von "Immer wieder sonntags" erscheinen. "Durch eine Auftrittsverpflichtung am Samstagabend, am 22. Juli kann ich bedauerlicherweise meinen geplanten Auftritt in der ARD-Show 'Immer wieder sonntags' am Sonntagmorgen, am 23. Juli nicht wahrnehmen", teilte sie dem SWR mit, wie der Sender aus dem Südwesten der AZ bestätigte.

Anna-Carina Woitschack soll am Abend vor ihrem geplanten Erscheinen in der Sendung von Stefan Mross bei einem anderen Kollegen auftreten. Wie " " berichtet, steht die Sängerin für "Die Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne. Ob sie nach ihrer kurzfristigen Absage nochmal bei "Immer wieder sonntags" singen darf? "Ich freue mich jedoch darauf, im kommenden Jahr wieder dabei sein zu können", erklärt sie dazu.

SWR: Anna-Carina Woitschack nicht bei "Immer wieder sonntags"

Auf AZ-Anfrage bestätigt der SWR das Fehlen von Anna-Carina Woitschack in der "Immer wieder sonntags"-Sendung vom 23. Juli. Man plane "nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen mit ihr, sondern mit anderen musikalischen Gästen". Man will sich aber offen lassen, wie die weitere Zusammenarbeit mit der Ex-DSDS-Sängerin aussieht: "Weitere Sendungen in der Zukunft planen wir dann, wenn es soweit ist."

Anna-Carina Woitschack hatte Auftritt bei "Immer wieder sonntags" vor

Noch im Mai verkündete Anna-Carina Woitschack stolz: "Der nächste TV-Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei 'Immer wieder sonntags' 10.03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust. Freu mich drauf." Dieser Auftritt ist nun gestrichen. Ob es an der Trennung von Ex Stefan Mross liegt?

Über das Verhältnis der beiden zueinander ist nichts bekannt, allerdings sind beide inzwischen wieder vergeben. Die Sängerin zeigte sich bereits kurz nach dem Ende ihrer Beziehung mit einem neuen Mann und auch Stefan Mross hat mit einer neuen Beziehung nicht lange gewartet. Pikant ist dabei jedoch, dass der Schlagerstar sich mit Sängerin Eva Luginger ausgerechnet in eine enge Freundin seiner Ex verliebt hat.

Kurz nachdem Anna-Carina Woitschack ihren Auftritt bei "Immer wieder sonntags" angekündigt hatte, packte das Schlagersternchen öffentlich über angebliche Alkoholprobleme von Stefan Mross aus. "Er ist ein komplett anderer Mensch, wenn er getrunken hat. Nicht mehr der charmante Spitzbube", erklärte sie im Gespräch mit "Bild". Der Beschuldigte wies die Vorwürfe allerdings zurück und auch sein Arbeitgeber SWR stellte sich öffentlich hinter den Sänger.