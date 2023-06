Thomas Gottschalk gibt seltenen Familieneinblick: Moderator zeigt Enkel und Geschwister

Das gibt es nicht oft zu sehen: Thomas Gottschalk zeigt seine Familie auf Instagram! Auch der jüngste Enkel des beliebten Moderators ist auf einem der Bilder zu sehen. Die Ähnlichkeit mit seinem Opa ist verblüffend!

Thomas Gottschalk gehört eigentlich nicht zu den Promis, die ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit teilen. Umso besonderer waren die Schnappschüsse mit Familienmitgliedern, die er auf seinem Instagram-Account postete.

Thomas Gottschalk teilt Familienfotos

Familie Gottschalk hat offenbar ein schönes Wochenende zusammen verbracht. Thomas Gottschalk (73) teilte einige innige Familienmomente auf seinem Instagram-Account. Auf dem ersten Foto ist der beliebte Entertainer mit einem breiten Lachen im Gesicht zu sehen. Neben ihm sind sein Enkel und sein Großneffe zu sehen. Dabei fällt auf: Die blonde Haarpracht liegt wohl in der Familie.

Das zweite Bild zeigt Gottschalks Lebensgefährtin Karina Mroß (61) und deren Tochter von hinten. Die beiden Frauen schlendern Arm in Arm einen Waldweg entlang. Auf dem letzten Foto lächelt Gottschalk mit seinen beiden Geschwistern in die Kamera.

Dazu schrieb der Entertainer: "Drei Bilder, eine Geschichte: Mein Enkel Sebastian und mein Großneffe Paul (Blondes have more fun … the story continues), Karina mit Tochter und meine Geschwister." Die Fans finden die privaten Einblicke großartig. Eine Nutzerin kommentierte: "Das ist super, dass du es mit uns teilst. Es herrscht eine fröhliche Familienähnlichkeit". Eine andere schrieb: "Wie niedlich, danke für die Gute-Laune-Fotos!"

Auch Gottschalks Schwester Raphaela ist bekannt!

Gottschalks kleine Schwester Raphaela Ackermann steht selbst auf der Bühne. Die 63-Jährige arbeitet als Moderatorin, Talkshow-Host und Lebenscoach. Christoph Gottschalk ist Unternehmer und Autor. Der 70-Jährige war lange für die Produktplatzierungen in der Show "Wetten, dass..." verantwortlich. So konnte sein berühmter Bruder immer im richtigen Moment ein Gummibärchen naschen oder unauffällig für eine Marke werben.

Thomas Gottschalk ist zweifacher Opa

Neben Sebastian, den Gottschalk auf Instagram zeigte, hat der Moderator noch ein zweites Enkelkind. Sein Sohn Tristan (34) ist bereits seit 2010 Papa. Roman (40) bekam seinen Sohn Sebastian 2018. Gottschalks Söhne waren auf den Familienfotos vom Wochenende nicht zu sehen.