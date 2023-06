Wegen XXL-Dekolleté: Leni Klum wird im Netz beschimpft – "billig" und "lächerlich"

Seit Leni Klum ins Rampenlicht der Modewelt getreten ist, eifert sie ihrer berühmten Mutter Heidi Klum nach. Dabei bekommt sie auch die negativen Seiten ihrer Prominenz zu spüren, wie etwa fiese Kommentare im Netz. Aktuell wird die 19-Jährige wegen eines freizügigen Fotos auf Instagram beschimpft.

Rehaugen, Schmollmund und eine prominente Mutter – mit 19 Jahren hat Leni Klum die besten Voraussetzungen, ein Star auf den internationalen Catwalks zu werden. Auch auf Instagram begeistert die Tochter von Model-Ikone Heidi Klum bereits 1,8 Millionen Follower. Doch mit dem Ruhm kommen auch viele Neider und selbsternannte Kritiker, wie sie aktuell erleben muss. Mit einem Foto löst die Laufsteg-Schönheit jetzt eine hitzige Diskussion aus.

Leni Klum erntet Kritik für freizügiges Foto

Gemeinsam mit Alex Mariah Peter, GNTM-Gewinnerin von 2021, posierte Leni Klum auf der After-Show-Party von "Germany's Next Topmodel". Auf dem Bild, welches sie auf Instagram veröffentlicht hat, präsentiert die 19-Jährige ihr üppiges Dekolleté – und erntet dafür viele böse Kommentare.

Ein User schreibt zu dem Foto der Klum-Tochter: "Leni, wie lächerlich!" Ein weiterer unterstellt ihr, sie habe sich beim Beauty-Doc aufhübschen lassen und erklärt: "In diesem Alter schon soviel Silikon! Nur um im Rampenlicht zu stehen. Eigentlich unverantwortlich." Auch Promi-Mama Heidi Klum bekommt Kritik dafür, wie sich ihre Tochter in der Öffentlichkeit zeigt: "So billig. Aber die Mutter ist ja genauso."

Fans verteidigen Leni Klum: "Sie hat nun mal eine große Oberweite"

Fans der 19-Jährigen stellen sich jedoch hinter sie und verteidigen sie gegen die Beschimpfungen im Netz. "Bleib so wie du bist, mach das, was du willst und lass dich nicht von den negativen Kommentaren hier nerven", lobt ein Follower das Auftreten von Leni Klum. Ein weiterer kann die bösen Kommentare nicht verstehen und erklärt: "Sie hat nun mal eine große Oberweite. Warum die bösen Kommentare? Soll sie sich die Brüste auf den Rücken schnallen, damit man nichts zu meckern hat an ihr?"

Leni Klum selbst hat sich noch nicht zu der Diskussion rund um ihr XXL-Dekolleté geäußert. Ob Heidi Klum sie auf derartige Reaktionen zu ihrem Aussehen vorbereitet hat? Immerhin hat die 50-Jährige selbst immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen, ignoriert diese jedoch gekonnt. Vielleicht sollte es die Tochter ihrer berühmten Mutter gleichtun und die Kommentarfunktion auf Instagram limitieren oder komplett sperren.