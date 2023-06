ProSieben watscht GNTM-Zuschauer ab: "Für Rassisten haben wir kein Foto"

Am Donnerstagabend hat Heidi Klum "Germany's Next Topmodel" gekürt, Millionen Fans schauten von Zuhause aus zu. Ein Zuschauer schien mit der Auswahl der Kandidatinnen allerdings nicht zufrieden zu sein und feuerte via Twitter mit einem rassistischen Kommentar gegen die Show. Sender ProSieben hat mit einem deutlichen Statement darauf reagiert.

16. Juni 2023 - 09:49 Uhr | Sven Geißelhardt