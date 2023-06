Quotenflop "That's my Jam": RTL streicht Tom und Bill Kaulitz aus TV-Programm

Nach nur drei Folgen von "That's My Jam" nimmt RTL die Sendung aus dem Programm. Tom und Bill Kaulitz konnten mit der Gesangs-Show keine gute Einschaltquote erzielen, der TV-Sender zieht nun die Konsequenzen. Die kommenden Folgen werden nur noch online zu sehen sein.

Bill und Tom Kaulitz konnten das RTL-Publikum mit ihrer Show "That's my Jam" nicht überzeugen.

Schnelles Aus bei Tom und Bill Kaulitz' RTL-Show. Gerade einmal drei Folgen der Sendung "That's my Jam" sind bisher über den Fernsehbildschirm geflimmert. Dabei wird es vorerst auch bleiben, denn die großen Einschaltquoten konnten die Kaulitz-Brüder nicht einfahren. So schaffte die Folge vom vergangenen Sonntag es laut "Quotenmeter" nur auf 3,6 Prozent des Marktanteils.

Wirft man einen Blick in die Programmplanung von RTL stellt man fest, dass "That's my Jam" dort nicht mehr zu finden ist. Am kommenden Sonntag um 23:50 strahlt der Sender ein sechs Jahre altes "Mister Special" der Sendung "Take Me Out" aus. Auch in der Woche darauf muss eine Wiederholungsfolge der Dating-Show als Lückenfüller herhalten.

"That's my Jam": Schlechte Einschaltquoten bei RTL für Tom und Bill Kaulitz

Fans von "That's My Jam" müssen allerdings nicht traurig sein. Auch, wenn die Gesangs-Show aus dem linearen Fernsehprogramm geflogen ist, kann man sie weiter auf RTL+ verfolgen. Dort werden im wöchentlichen Rhythmus auch die bisher noch nicht gezeigten Folgen hochgeladen werden, wie "DWDL" berichtete.

"Tokio Hotel"-Musiker Bill und Tom Kaulitz werden Juroren bei "The Voice of Germany"

Für Tom und Bill Kaulitz dürfte das RTL-Aus zu verschmerzen sein. Die beiden "Tokio Hotel"-Musiker werden in der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" als Juroren-Duo mitwirken – neben Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella.