Heidi Klum: Ihre erfolgreichsten "GNTM"-Siegerinnen der letzten Jahre

Auch wenn der ganz große internationale Durchbruch ausblieb: Viele der bisher 17 "Germany's next Topmodel"-Siegerinnen haben sich im Model-Business etabliert. Diese fünf der letzten zehn Jahre sind besonders viel unterwegs.

Heidi Klum kürt am 15. Juni zum 18. Mal ihr "Germany's next Topmodel".

Heidi Klum (50) kürt am 15. Juni zum 18. Mal "Germany's next Topmodel". Dann entscheidet sich, ob Selma, Nicole, Somajia, Vivien oder Olivia das Rennen machen. Bisher gibt es insgesamt 17 Siegerinnen, von denen viele noch im Model- und Influencer-Business arbeiten. Wir zeigen fünf erfolgreiche Gewinnerinnen der letzten zehn Jahre.

Lou-Anne Gleissenebner (20)

Die Österreicherin ist die aktuelle Gewinnerung und räumte im Jahr 2022 den Titel ab. Seitdem ist sie gut gebucht. Sie zierte etwa das Magazin "Faces" und war im Mai zusammen mit ihrer Mama Martina (52) in einer Muttertags-Strecke im Magazin "Madonna" zu sehen. Auf der New York Fashion Week 2022 lief sie für den Designer Christian Siriano und durfte Teil des "Dancer Against Cancer"-Kalenders 2023 sein. Ihre fast 77.000 Instagram-Follower informiert sie regelmäßig über ihr neues Jetset-Leben.

Toni Dreher-Adenuga (23)

Mit 17 Jahren gewann sie die Staffel im Jahr 2018. Schon früh galt die Beauty mit nigerianischen Wurzeln als Favoritin. Seitdem jettet sie von einem Job zum anderen und ist auf vielen Partys dabei. Bei Instagram sammelte sie 147.000 Follower. Sie zierte zum Beispiel die portugiesische "Vogue" und nahm erst vor wenigen Tagen an einem Paneltalk bei Mac-Cosmetics teil.

Céline Bethmann (24)

Die Siegerin von 2017 ist ebenfalls viel unterwegs und zeigte ihren 390.000 Instagram-Followern via Social Media Auszüge aus ihrem vollen Terminkalender: Boottrip vor Ibiza für Jimmy Choo, St. Tropez mit Etam, ein Shooting in Berlin und Cannes mit L'Oréal... Zudem wirbt sie für das neue Parfüm von Laura Biagiotti.

Kim Hnizdo (27)

Die Blondine verlor in der "GNTM"-Staffel im Jahr 2016 ihre langen blonden Haare und ihren Freund "Honey", konnte aber dennoch den Sieg einheimsen. Seitdem arbeitet sie als Model und hatte viele Jobs, etwa für die Zeitschrift "Harper's Bazaar" und das Unternehmen "Hairfree". Doch sie lernte auch die Schattenseiten der schnelllebigen Branche kennen: 2021 erlitt sie einen Nervenzusammenbruch, hatte mit Gewichtsverlust und Stress-Symptomen zu kämpfen. Mit der Hilfe ihrer Familie konnte sie sich aus dem Tal wieder herausarbeiten und kehrte gestärkt zurück. In Cannes feierte sie im Mai auf der Magnum-Party neben Superstars wie Topmodel Irina Shayk (37) und ist Botschafterin der diesjährigen Frankfurt Fashion Lounge. Auch als Influencerin ist sie erfolgreich und hat 260.000 Follower.

Stefanie Giesinger (26)

Die Gewinnerin von 2014 ist das erfolgreichste "GNTM"-Gesicht der vergangenen zehn Jahre. Sie machte sich vor allem einen Namen als Influencerin und hat inzwischen mehr als fünf Millionen Follower bei Instagram. Aber sie ist auch als Model gut gebucht, shootete etwa kürzlich für das "Fräulein Magazin". Sie gründete ihre eigene Beautymarke MoN und rief zusammen mit ihrem damaligen Freund Marcus Butler (31) die Modelinie NU-IN ins Leben. Zudem war sie in Filmen wie "Der Nanny" (2015) und "Asphaltgorillas" (2018) zu sehen. 2016 verhalf sie Sänger Max Giesinger (34) zum Durchbruch, als sie im Video "80 Millionen" ihres Namenvetters mitspielte.

Alle Siegerinnen seit 2006 auf einen Blick

"Germany's Next Topmodel" läuft seit 18 Jahren auf ProSieben und wird von Anfang an von Heidi Klum moderiert. Bisher gewannen: 2006 Lena Gercke, 2007 Barbara Meier, 2008 Jennifer Hof, 2009 Sara Nuru, 2010 Alisar Ailabouni, 2011 Jana Beller, 2012 Luisa Hartema, 2013 Lovelyn Enebechi, 2014 Stefanie Giesinger, 2015 Vanessa Fuchs, 2016 Kim Hnizdo, 2017 Céline Bethmann, 2018 Toni Dreher-Adenuga, 2019 Simone Kowalski, 2020 Jacky Wruck, 2021 Alex Mariah Peter, 2022 Lou-Anne Gleissenebner.

Das Finale am 15. Juni 2023

Das 18. deutsche "Topmodel" wird am Donnerstag, 15. Juni, ab 20:15 Uhr in Köln gekürt. Gäste des Finales sind der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71), Hollywoodstar Jennifer Lawrence (32), die deutsche Sängerin Kim Petras (30), Klums Tochter Leni (19), die Rockband Scorpions, Tänzer Majnoon, die ESC-Gewinnerin Loreen (39) sowie Modedesigner Christian Cowan (26). Kandidatin Cassy (23) übernimmt die Backstage-Moderation. Zum Opening bekommen die Finalistinnen Unterstützung durch das Ensemble des Friedrichstadt-Palasts mit der neuen Grand-Show "Falling in Love".