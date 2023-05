Alkohol-Vorwürfe gegen Stefan Mross: Ex Anna-Carina Woitschack packt aus – Job in Gefahr?

Hat Stefan Mross ein Alkoholproblem? Seine Ex Anna-Carina Woitschack spricht über ein angeblich ausuferndes Trinkverhalten. Inzwischen hat auch Mross' Arbeitgeber der Show "Immer wieder sonntags" reagiert. Was sagt der 47-Jährige selbst zu den Vorwürfen?

Stefan Mross blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Bereits als Kind stand er auf der Bühne, absolvierte im Alter von 13 Jahren seinen ersten TV-Auftritt. Seit 2005 moderiert er die Show "Immer wieder sonntags" und genießt in der Schlagerbranche ein hohes Ansehen. Zumindest ist das aktuell der Fall. Durch die Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack, ein Strafbefehl wegen Körperverletzung und dem Vorwurf eines Alkoholproblems gerät sein Ruf nun ins Wanken. Was steckt dahinter und wie reagiert sein Arbeitgeber SWR auf diese Situation?

Hat Stefan Mross ein Alkoholproblem? Ex Anna-Carina Woitschack packt aus

Schon länger wurde über Stefan Mross getuschelt, vor allem über seinen angeblich hohen Alkoholkonsum. Auch Ex Anna-Carina Woitschack hat jetzt über ihre Zeit mit dem 47-Jährigen ausgepackt. "Das war ein schleichender Prozess. Am Ende entschieden wir uns gemeinsam für eine Trennung", sagt sie offen zu " ". "Leider ist er während unserer Ehe immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen."

Ihrer Meinung nach leide ihr Noch-Ehemann an einem Alkoholproblem, wie die Sängerin betont: "Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen." Für Anna-Carina Woitschack sei Stefan Mross ein anderer Mensch, wenn er zu alkoholischen Getränken greife. "Nicht mehr der charmante Spitzbube."

Vorwürfe von Noch-Ehefrau: Das sagt Stefan Mross dazu

Diese Anschuldigungen will der Schlagerstar nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich öffentlich über seine Anwältin. "Die Medienberichterstattung ist völlig übertrieben. Es wird versucht, mir ein Alkoholproblem anzudichten, das ich nicht habe", zitiert aus einer Stellungnahme von Stefan Mross. "Es ist richtig, dass ich viel Freizeit hatte und privat eine schwere Zeit durchgemacht habe. Privat habe ich dann auch mal etwas getrunken. Das hat jetzt aber ein Ende, da meine Arbeit wieder beginnt." Er freue sich, dass nun die Dreharbeiten für "Immer wieder sonntags" starten. Dann werde über seinen Job und nicht mehr über sein Privatleben berichtet, so der 47-Jährige weiter.

Wird Stefan Mross "Immer wieder sonntags" moderieren? Sender reagiert auf Vorwürfe

Doch wie sieht das sein Arbeitgeber SWR, der die Show für die ARD produziert? Muss Stefan Mross gar um seine Moderation bangen? "Wie bereits kommuniziert, setzt der SWR seine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem beliebten Moderator Stefan Mross fort", erklärt der Sender nun.

"Immer wieder sonntags" startet demnach am 7. Mai in die neue Saison. Ob dann auch seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack dabei sein wird? Immerhin hat die 30-Jährige vor wenigen Tagen verkündet: "Der nächste TV-Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei 'Immer wieder sonntags' 10.03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust. Freu mich drauf." Das war allerdings, bevor sie die Anschuldigungen gegen Stefan Mross erhoben hat.