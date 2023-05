Seitenhieb bei "Kampf der Realitystars": RTLZWEI macht sich über Yvonne Woelke lustig

Bei "Kampf der Realitystars" wird zwischen Paul Janke und Eva Benetatou zarte Liebesbande geknüpft. Doch was hat Yvonne Woelke, die angebliche Affäre von Katzenberger-Stiefvater Peter Klein, damit zu tun?

Auch mit der vierten Staffel von "Kampf der Realitystars" fährt RTLZWEI wieder gute Quoten ein. Das liegt zum einen an den Promi-Kandidaten, die mit ihren persönlichen Geschichten, Streitereien und Party-Eskapaden für viel Gesprächsstoff sorgen. Zum anderen lassen sich die Macher der Show immer wieder witzige Kniffe einfallen, um die Show interessant zu gestalten – wie etwa die kreativen Bauchbinden (Text-Einblendung zu den VIPs). In der aktuellen Folge wird dabei sogar Bezug auf den Dschungelcamp-Skandal rund um Peter Klein und Yvonne Woelke genommen. Wie ist es dazu gekommen?

Flirt bei "Kampf der Realitystars" 2023: Eva Benetatou steht auf Paul Janke

Was wäre eine prominent besetzte Realityshow, wenn es neben dem lautstarken Proll-Gehabe nicht auch eine süße Romanze geben würde? Bei "Kampf der Realitystars" 2023 liefern Ex-Bachelor Paul Janke und Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou diese Lovestory wie auf Bestellung – schmachtende Blicke und zweideutige Sprüche inklusive. Doch in der TV-Ausstrahlung grätscht RTLZWEI rein und bringt Yvonne Woelke ins Spiel. Die Schauspielerin ist zwar nicht persönlich in der Sendung dabei, wird aber mit einem fiesen Seitenhieb bedacht.

Fieser Spruch: "Könnte 'ne große Lovestory werden, bis dann Yvonne Woelke ankommt"

Bei einem Gruppenspiel treten in Folge 4 Paul Janke und Eva Benetatou als Team an und werden gemeinsam interviewt. "Ich würde sagen: Dreamteam", schwärmt die 31-Jährige über ihren Partner und fügt an: "Ich hatte es mir vorher sogar so gewünscht." Vom ehemaligen Rosenkavalier gibt es dafür ein verschmitztes Lächeln. Die Macher der Show teilen bei dieser Gelegenheit ordentlich gegen Yvonne Woelke aus. "Könnte 'ne große Lovestory werden, bis dann Yvonne Woelke ankommt", lautet die Bauchbinde zu dem Liebesgeplänkel der "Kampf der Realitystars"-Kandidaten.

Damit nimmt der Sender Bezug auf die Schlagzeilen rund um das Dschungelcamp 2023. Dort war die Schauspielerin als Begleitung von Djamila Rowe nach Australien gereist und traf hinter den Kulissen auf Peter Klein. Dessen Noch-Ehefrau Iris Klein wütete später öffentlich, dass ihr Ehemann sie mit Yvonne Woelke betrogen habe und es folgte eine öffentliche Schlammschlacht, die sogar noch Monate später andauert. Es kam schließlich zur Trennung bei den Eltern von Daniela Katzenberger.

Angebliche Affäre von Peter Klein betont: "Ich habe keine Beziehung zerstört"

Wie Yvonne Woelke es findet, dass RTLZWEI sie derart veräppelt? Noch hat sie darauf nicht reagiert. In ihrer Instagram-Story von Mittwoch (3. Mai) richtete sie aber eine klare Ansage an ihre Kritiker: "Es ist echt schade, dass ihr mich beurteilt, obwohl ihr mich gar nicht kennt." Dabei betont sie auch, keine Schuld an dem Ehe-Aus von Peter und Iris Klein zu tragen: "Ich habe keine Beziehung zerstört." Damit dürfte klar sein, dass sie wahrscheinlich nicht über den Witz auf ihre Kosten bei "Kampf der Realitystars" lachen wird.