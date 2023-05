Sarah Knappik: Wird Gage bei "Kampf der Realitystars" gekürzt?

Sarah Knappik ist aktuell als Promi-Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" 2023 zu sehen. Die TV-Blondine dürfte wohl zu den Bestverdienern unter den Promi-Kandidaten zählen – zumindest noch. RTLZWEI könnte einen Teil der Gage einbehalten, wenn sie ein besonderes Angebot annimmt.

Seit ihrem Start bei GNTM gehört Sarah Knappik zu den bekanntesten Promis der Reality-TV-Branche. Aktuell ist sie in "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Dass im Reality-TV-Business viel Geld zu holen ist, dürfte den meisten Protagonisten und auch Zuschauern mittlerweile bekannt sein. Promis werden unter anderem bis zu sechsstellige Summen geboten, um in Trash-Shows aufzutreten. Auch bei "Kampf der Realitystars" dürften sich die Kandidaten ihre Teilnahmen ordentlich entlohnen lassen – bis auf Serkan Yavuz, der wahrscheinlich die geringste Gage bislang eingeheimst hat.

Verzichtet Sarah Knappik auf Teil ihrer "Kampf der Realitystars"-Gage?

Sarah Knappik hat in der Sendung von RTLZWEI ihr Comeback nach einer längeren Auszeit gefeiert und könnte dadurch einen hohen Geldbetrag einheimsen. Doch in der neuen Folge (3.5.) bekommt sie ein Angebot, das sich schmälernd auf ihren Lohn auswirken könnte.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin hat es in der Trash-Show gegen ihre Konkurrenten nicht einfach und polarisiert mit ihrem Auftreten. Giulia Siegel schimpfte vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story über Sarah Knappik: "Wir hätten sehr viel Ärger miteinander, weil sie wahnsinnig egoman und narzisstisch ist und nur an sich denkt, viel Bestätigung braucht, aber für andere gar nicht da ist."

Unmoralisches Angebot von RTLZWEI: Kauft sich Sarah Knappik weitere Sendezeit?

In der aktuellen Folge von "Kampf der Realitystars" wird von den VIP-Teilnehmern ein Schlussstrich unter das Kapitel Sarah Knappik gezogen – sie muss die Sala gemeinsam mit Manni Ludolf verlassen. "Ich hätte so gerne noch eine Chance bekommen, zu zeigen, wer ich bin. Aber die bekomme ich bestimmt nicht mehr", sagt 36-Jährige nach der Eliminierung unter Tränen. Tatsächlich wird ihr daraufhin eine Gelegenheit geboten, einen weiteren Auftritt hinzulegen.

Noch während die beiden ausgeschiedenen VIPs ihre Koffer packen, werden sie von der Redaktion kontaktiert. "Noch ist eure Sendezeit nicht abgelaufen", wird ihnen schriftlich mitgeteilt. Es folgt ein Angebot, in die Sendung zurückzukehren – allerdings mit einem Haken. "Wer von euch beiden ist bereit, seine Gage zu kürzen, um ein zweites Leben im Kampf um den Titel und 50.000 Euro zu bekommen?" Nur ein Promi erhält dabei die Chance auf einen neuen Auftritt. "Der Star, der den höchsten Betrag bietet, bekommt eine Sendezeitverlängerung und darf bleiben."

Ob Sarah Knappik oder Manni Ludolf auf den Vorschlag eingehen werden, lässt RTLZWEI offen. Das Rätsel wird erst in der nächsten Folge (läuft am 10.5.) gelüftet.