Tränen bei "Kampf der Realitystars": Kader Loth geht auf Eva Benetatou los

Mit ihren Teilnahmen an zahlreichen Formaten gilt Kader Loth als Königin des Trash-TVs. Aktuell verfolgt sie auch "Kampf der Realitystars" und hat zu Kandidatin Eva Benetatou eine klare, wenn auch nicht sonderlich gute, Meinung. Was Kader Loth über Eva Benetatous Tränen-Auftritt denkt...

"Miststück", "Ratte" und noch schlimmere Beleidigungen musste Eva Benetatou 2020 in "Das Sommerhaus der Stars" über sich ergehen lassen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wurde Opfer von üblen Mobbing-Attacken ihrer Konkurrenten – darunter auch Tim Sandt. Jetzt sind sich die beiden erstmals wieder in der Sendung "Kampf der Realitystars" 2023 begegnet, was erneut zu Vorwürfen und Tränen führte. Trash-Ikone Kader Loth findet jedoch das Verhalten von Eva Benetatou fragwürdig und poltert in "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" gegen die 31-Jährige.

Tränen bei "Kampf der Realitystars": Eva Benetatou trifft auf Tim Sandt

Beim ersten Wiedersehen von Tim Sandt und Eva Benetatou kommt es direkt zur Konfrontation. Die geschasste TV-Beauty scheint von den Geschehnissen aus dem RTL-Sommerhaus noch immer belastet zu sein und fordert eine Entschuldigung von ihrem einstigen Mobber. Auch die anderen Kandidaten stürzen sich verbal auf den Unternehmer, der augenscheinlich von der Situation überfordert ist. Es folgt ein versöhnlicher Handschlag und nur wenig später bei beiden "Kampf der Realitystars"-VIPs Tränen.

Auch im TV-Nachklapp "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" ist das Aufeinandertreffen von Eva Benetatou und Tim Sandt Thema. Vor allem Kader Loth, die 2021 selbst in der Show teilgenommen hatte, zeigt sich erzürnt über die Situation. "Ich kriege so einen Hals, ich bin jetzt schon so aufgeregt", poltert die Trash-Queen los.

Kader Loth teilt gegen Eva Benetatou aus: "Demütigend und herablassend"

Allerdings ist Kader Loth nicht auf den ehemaligen Mobber, sondern auf Eva Benetatou wütend. "Man darf niemanden so bloßstellen in aller Öffentlichkeit", schimpft sie über die 31-Jährige und fügt hinzu: "Das ist so demütigend und so herablassend. Ausgerechnet eine Eva: Also Mädel, du erwartest Respekt, du musst aber Menschen auch mal Respekt zeigen."

Annemarie Eilfeld über Sommerhaus-Mobbing: "Wir bekommen immer noch Drohungen"

Mit im Studio ist auch Ex-DSDS-Star Annemarie Eilfeld, die Freundin von Tim Sandt. Zu der Situation um ihren Partner hat sie allerdings nicht so eine harsche Meinung wie Kader Loth und gibt sich eher diplomatisch: "Mit tat es übel leid für Tim, dass er so einen schlechten Start hatte." Über Eva Benetatou verliert sie dabei kein schlechtes Wort, schließlich war sie ebenfalls an der Mobbing-Attacke von 2020 persönlich beteiligt. Die Konsequenzen spürt sie noch heute, wie sie sagt: "Wir bekommen immer noch Hass-Nachrichten, Drohungen, auch gegen unser Kind und das sind Sachen, die müssen einfach nicht sein."

Eva Benetatou wehrt sich: "Schau erstmal in den Spiegel"

Mit dem Gespräch zwischen Tim Sandt und Eva Benetatou scheint die Situation zwischen den einstigen Widersachern zumindest bei "Kampf der Realitystars" 2023 geklärt zu sein. Allerdings hat Kader Loth mit ihrer Schimpftirade über die ehemalige Bachelor-Kandidatin nun erneut Öl ins Feuer gegossen, worauf prompt eine Reaktion folgt. "An dir würde ich mir niemals ein Beispiel nehmen, weder vor 20 Jahren noch 2021", kontert Eva in ihrer Instagram-Story. "Schau erstmal in den Spiegel, bevor du meinen 'Stil' und meine 'Klasse' infrage stellst." Da entwickelt sich wohl ein neuer Promi-Zoff zwischen den Realitystars.