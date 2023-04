Nach "Kampf der Realitystars": DJane Giulia Siegel packt über Sarah Knappik aus

Giulia Siegel beantwortet auf Instagram diverse Fragen zu "Kampf der Realitystars" – da dürfen natürlich auch ein paar Spitzen gegen die anderen Teilnehmer nicht fehlen.

Giulia Siegel nimmt bekanntlich selten ein Blatt vor den Mund. Nun hat sie sich auf Instagram zu "Kampf der Realitystars" geäußert. Den Gewinner verrät sie dabei natürlich nicht – stattdessen packt die DJane aber kurzerhand über einige ihrer Mitspieler aus.

Ein großes Thema scheint "Elbschlosskeller"-Wirt Daniel und dessen Streit mit Serkan Yavuz zu sein. "Serkan hat sich teilweise sehr kindisch verhalten, muss ich wirklich sagen. Daniel und ich haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, aber Daniel ist bei sehr vielen angeeckt. Daniel hat keine einfache Art. Davon wird im Fernsehen nichts gezeigt. Es ist schon so gewesen, dass der Großteil von den Leuten mit Daniel ein Problem hatte, was aber nicht gezeigt wird", erklärt sie die Situation aus ihrer Sicht. Trotzdem findet sie Serkans Verhalten "nicht cool" und lässt durchblicken, dass auch sie mit dem Realitystar wohl das ein oder andere Mal aneinandergeraten ist.

Giulia Siegel und Daniel Schmid: "Streitereien" und "ein Herz und eine Seele"

Zu Daniel scheint sie hingegen noch heute ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen, versteht aber, dass einige Leite Probleme mit ihm haben: "Ich habe Daniel gesehen und ihn sofort in mein Herz geschlossen. Wir haben zwar auch unsere Streitereien gehabt, Daniel hat mich teilweise echt schwer depressiv gemacht, muss ich zugeben, aber wir waren von Anfang an eher 'was sich liebt, das neckt sich' und ein Herz und eine Seele. Und das ist heute immer noch so", erklärt sie.

"Ich kann aber auch verstehen, warum viele ihn gar nicht mochten, weil die mit seiner Art nicht klargekommen sind, mit seinen Geschichten nicht klargekommen sind. Ich teilweise auch, aber ich konnte es besser filtern. Daniel und ich haben einfach paar Dinge gemeinsam und Ähnlichkeiten, deswegen passt das wie Faust aufs Auge."

Giulia Siegel befindet Sarah Knappik als "egoman und narzisstisch"

Alles in allem beschreibt sie das Verhältnis zu ihren Mitspielern zwar als "harmonische Gruppe" – doch mit Sarah Knappik scheint es laut Giulias Aussagen auch eher schwierig gewesen zu sein. Obwohl sie sich auf sie gefreut habe, stellte sich wohl heraus, dass Knappik genauso sei, wie sie in Shows gezeigt werde: "Wenn sie meine Freundin wäre, wäre ich glaube ich nicht mehr mit ihr befreundet. Wir hätten sehr viel Ärger miteinander, weil sie wahnsinnig egoman und narzisstisch ist und nur an sich denkt, viel Bestätigung braucht, aber für andere gar nicht da ist." Giulias Abschlussurteil: "Ich mag sie trotzdem noch, aber anders als vorher."

Ob hier wohl bald ein "Feedback" der betroffenen Kandidaten kommen wird? Es bleibt spannend.