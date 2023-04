Spott für Andrea Kiewel: Gottschalk macht sich über den "Fernsehgarten" lustig

Mit seinen 72 Jahren ist TV-Legende Thomas Gottschalk immer noch topfit. Der "Wetten, dass..?"-Moderator teilte ein Pärchen-Bild mit Freundin Karina auf seinem Instagram Account – inklusive einer Spitze gegen den "ZDF-Fernsehgarten" von Moderatorin Andrea Kiewel. Für den sei Gottschalk nämlich noch "zu jung".

Thomas Gottschalk war am Sonntag gemeinsam mit Freundin Karina Mroß auf dem Kölner Frühlingsfest unterwegs. Auf seinem Instagram-Account teilte der Moderator ein Bild mit seinen Fans und konnte sich dabei einen kleinen Seitenhieb gegen den ZDF-"Fernsehgarten" nicht verkneifen.

Thomas Gottschalk: "Zu jung" für Sendung von Andrea Kiewel

"Auf dem "Kölner Frühlingsfest"" kommentiert Gottschalk den Schnappschuss mit Partnerin Karina Mroß. Arm in Arm stehen die beiden vor einem Fest-Stand und strahlen in die Kamera. Gottschalk ganz in beige, seine Karina mit roter Hose und weißem T-Shirt mit der Aufschrift "Monaco Baby!".

Was genau die beiden auf dem Frühlingsfest alles gemacht haben, verrät die Fernseh-Ikone nicht. Unter seinem Beitrag scherzt Gottschalk aber: "Für den Kindergottesdienst sind wir zu alt, für den 'Fernsehgarten' zu jung."

Viel Zustimmung für Thomas Gottschalk und Freundin Karina Mroß

Seine Follower finden die Spitze gegen die "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel lustig. Eine Nutzerin schreibt: "Ihr seid für nichts zu alt, aber definitiv zu jung für den Fernsehgarten."

"Lieber Thommy, lass dir bitte etwas die Locken wieder wachsen, dann bist du für immer jung, wie wir dich kennen. Hast ja zum Glück genug schöne Haare", kommentiert ein weitere Fan.

Outfit-Flop bei Thomas Gottschalk

Weniger gut kommt allerdings Gottschalks Outfit an. Während Karina für ihren Look viele Komplimente bekommt, gibt es für den Entertainer Kritik. "Karina sooo chick und Du Thommy im Pyjama-Look", findet eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: "Der Schlabberlook gefällt mir nicht, Thomas G.".