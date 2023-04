Filter ohne Ende: Katzenberger-Mama Iris Klein zeigt Vorher-Nachher-Vergleich

Nach der Trennung von Ehemann Peter Klein und dem Drama um dessen angebliche Affäre mit Yvonne Woelke gab es für Iris Klein in den vergangenen Wochen nur wenig zu lachen. Jetzt hat die Mutter von Daniela Katzenberger aber ihre gute Laune wiederentdeckt. Ihren Fans präsentiert die 55-Jährige einen direkten Vergleich von bearbeiteten und unbearbeiteten Aufnahmen. Außerdem spricht sie über die fragwürdigen Anmachen von männlichen Followern.

Hat sich der Sturm im Hause Klein nach dem Chaos um die Trennung und der darauffolgenden Schlammschlacht etwa gelegt? Vergangene Woche wurde bekannt, dass Peter Klein und Yvonne Woelke offenbar ein Paar sind – seither herrscht eiserne Funkstille aller Beteiligten. Sogar Iris Klein hält sich mit fiesen Seitenhieben gegen ihren Ex zurück. Jetzt scheint die Mutter von Daniela Katzenberger sogar endlich ihr Lachen wiedergefunden zu haben.

Iris Klein ohne Filter und ungeschminkt

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die Mutter von Daniela Katzenberger jetzt mit verdächtig faltenfreier Haut, einem spitzen Näschen und komplett überschminkt. Hat sie etwa den Gang zum Beauty-Doc gewagt? Bereits Ende März machte Iris Klein öffentlich, dass sie sich die Lippen per Injektion aufspritzen ließ. In ihrem Clip gibt Iris Klein allerdings Entwarnung, sie hat sich nicht unters Messer gelegt.

"So sieht man aus mit Filter", erklärt die 55-Jährige ihren Fans und präsentiert im nächsten Instagram-Clip ihr Gesicht ohne die Verschönerung von technischen Hilfsmitteln. "Und so sehe ich ungefiltert und ungeschminkt aus." Wie sich Iris Klein mit der Hilfe von Apps künstlich verjüngt, sehen Sie hier:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Flourish über den Consent-Anbieter verweigert

Nach der Trennung von Peter Klein: Katzenberger-Mama lacht über Anfragen von Männern

Doch nicht nur die Spielerei mit Instagram-Filtern bringt Iris Klein auf andere Gedanken, auch einige Follower sorgen bei ihr für Erheiterung – allerdings eher unfreiwillig. "Ich muss dann immer lachen [...] wenn ich so Anfragen von Männern kriege, mit denen ich schreibe", sagt die Mutter von Daniela Katzenberger. "Die fragen immer: 'Was hast du an?' Tatsächlich ein Nachthemd, eine Jogginghose, Kuschelsocken und einen Bademantel drüber – Erotik pur!"

Wird Iris Klein Blumenmädchen für Yvonne Woelke?

Wie es scheint, hat sich Iris Klein nach der öffentlichen Trennung von Peter etwas erholt. In den vergangenen Wochen teilte sie noch kräftig gegen ihren Noch-Ehemann aus, Tränen und Vorwürfe inklusive. Doch nach den Schlagzeilen um eine mögliche Beziehung ihres Ex zu Yvonne Woelke konnte sie sich eine kleine Spitze nicht verkneifen. "Darf ich Blumenmädchen sein, damit ich was zu lachen habe?", fragte sie ihre Follower ironisch dazu. Ob damit nun tatsächlich Ruhe im lautstarken Trennungszoff herrscht, wird sich noch zeigen.

In diesen Wochen drehen Peter Klein und Yvonne Woelke ein neues Format für RTL. Dass das von Mama Katzenberger während der Ausstrahlung ordentlich kommentiert werde, davon ist auszugehen.