Was macht Gundis Zámbó eigentlich heute? Ehemaliger TV-Star wieder aufgetaucht

In den Neunziger Jahren war Gundis Zámbó aus dem TV nicht mehr wegzudenken, sie moderierte Shows und stand als Schauspielerin vor der Kamera. In den 2000er Jahren versuchte sie sich im Trash-TV, doch dann wurde es schlagartig ruhig um sie. Wie geht es der 56-Jährigen heute? Die AZ hat mit ihr gesprochen.

Am Sonntag (23. April) präsentierte der Golf-Club "The EAGLES" im Restaurant "Steinsee" in Moosbach bei Ebersberg sein Jubiläumsmagazin. Mit dabei waren Promis wie Schauspieler Elmar Wepper, Volksmusiker Marianne und Michael Hartl, Model Gitta Saxx und Sängerin Ireen Sheer. Doch eine VIP-Dame sorgte mit ihrem Auftauchen für eine Überraschung – Gundis Zámbó.

Die ehemalige Moderatorin und Schauspielerin hatte sich in den vergangenen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, trat nicht mehr im TV auf und war auch auf den roten Teppichen und Promi-Partys nicht mehr anzutreffen. Doch nun hat Gundis Zámbó eine Ausnahme gemacht – am Sonntag erschien sie in Begleitung des Mediziners Prof. Dr. Marcus Bachmund. "Zum Golfspielen fehlt mir leider die Zeit", erzählt sie der AZ vor Ort.

Prof. dr. med Markus Backmund und Gundis Zámbó. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Die Karriere von Gundis Zámbó: Von "Bim Bam Bino" bis ins Dschungelcamp

Doch was hat Gundis Zámbó in den letzten Jahren gemacht? 1990 wurde sie durch die Kindersendung "Bim Bam Bino" deutschlandweit bekannt und moderierte später verschiedene Quizsendungen für Sat.1. 2009 traute sie sich sogar ins Trash-TV und zog mit Promis wie Giulia Siegel, Günther Kaufmann und Peter Bond ins Dschungelcamp. Gewinnen konnte sie die Staffel zwar nicht (Ingrid van Bergen heimste den Sieg ein), doch immerhin schaffte sie es fast bis ins Finale.

Was macht Gundis Zámbó heute? "Ich arbeite erstmals wieder in einer Festanstellung"

Ihren letzten Auftritt hatte Gundis Zámbó 2015 in der Sendung "Secret Hunters", doch dann wurde es plötzlich ruhig um sie – zumindest in der Öffentlichkeit. Die einstige Moderatorin machte eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und ist nach wie vor im Gesundheitsbereich tätig. "Ich arbeite derzeit viel, erstmals seit geraumer Zeit wieder in einer Festanstellung: In der Klinik von Prof. Dr. Marcus Bachmund in Tutzing", berichtet sie der AZ. "Es ist eine Umstellung zu meinem früheren Beruf, aber diese Tätigkeit erfüllt mich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Video). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Video über den Consent-Anbieter verweigert

Gundis Zámbó: Was ist über Privatleben und Tochter bekannt?

Doch neben ihrer Arbeit hat Gundis Zámbó auch Zeit, ihrem Hobby nachzugehen. Dabei handelt es sich aber nicht um Golf, wie sie betont: "Ich spiele aber derzeit Tennis und hoffe, dass die EAGLES auch bald diesen Sport anbieten." Die Moderatorin hat eine Tochter, die 29-jährige Greta, mit der sie bereits öffentlich aufgetreten ist.

Gundis Zámbó und Tochter Greta im Circus Krone 2018. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Ob Gundis Zámbó irgendwann ein Comeback im TV feiern wird, scheint eher unwahrscheinlich. Die 56-Jährige scheint ihr neues Leben und die Arbeit im Gesundheitswesen sichtlich zu genießen.