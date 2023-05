Stefan Mross und Ex Anna-Carina Woitschack: Erstes Zusammentreffen nach Ehe-Aus im Live-TV

Nach sechs Jahren Beziehung verkündeten die Schlagerstars Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak im November 2022 ihre Trennung. Doch schon bald wird es das erste öffentliche Zusammentreffen der beiden geben, wie Anna-Carina Woitschak verkündet.

Sie galten zwischenzeitlich als das Traumpaar am deutschen Schlagerhimmel und zelebrierten sogar ihre Hochzeit vor den Fans im TV. Bei Florian Silbereisen gaben sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Juni 2020 das Ja-Wort. Nur etwas über zwei Jahre später dann der große Paukenschlag: Das Paar trennte sich.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Gemeinsamer Auftritt bei "Immer wieder sonntags"

Doch jetzt, rund sechs Monate später, gibt es das erste öffentliche Zusammentreffen des Ex-Paares seit der Trennung. Und das an keinem geringeren Ort als der Sendung "Immer wieder sonntags", der Schlager-Show des SWR, die Woitschak und Mross schon in der Vergangenheit regelmäßig gemeinsam moderierten. Das verkündete Anna-Carina Woitschack kürzlich in einem Post auf Instagram.

"Der nächste TV-Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei 'Immer wieder sonntags' 10.03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust. Freu mich drauf", schrieb die 30-Jährige unter das Bild, das sie in einer der Sendungen im letzten Sommer zeigt.

Anna-Carina Woitschak äußert bei SWR4 erstmals zu Trennungsgründen

Warum die beiden immer noch zusammen arbeiten, wird nicht näher begründet. Schließlich soll die gemeinsame Arbeit in Kombination mit dem gemeinsamen Leben auch ein Grund für die Trennung des Ehepaares gewesen sein. Das plauderte Woitschak in einer Folge des SWR4-Podcasts "Assenheimers Promitalk" aus, nachdem sich lange Zeit weder sie noch Mross über die wahren Gründe für das Ehe-Aus geäußert hatten.

Anna-Carina Woitschak über Trennung: "Im letzten Sommer ging alles los"

"Wir waren sechs Jahre zusammen. Davon echt die meiste Zeit 24 Stunden, da wir auch gemeinsam gearbeitet haben. Das ist dann eine ganz besondere Bindung gewesen. Im letzten Jahr, irgendwann im Sommer, fing es dann an, dass man sich noch mehr dazu entschlossen hat, dass es doch nicht mehr funktioniert", berichtet Woitschak über die Ehe mit Stefan Mross. Inzwischen haben beide neue Partner an ihrer Seite.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak haben beide für ihre Liebe gekämpft

Und auch, wenn es schlussendlich eine beidseitige Entscheidung für die Trennung gewesen sei, gibt die 30-jährige Sängerin zu, dass der schlussendliche Impuls hin zu diesem Schritt ein bisschen mehr von ihr ausgegangen sei. Und das, obwohl beide bis zum Schluss für ihre Liebe gekämpft hätten. "Letztendlich sollte es aber einfach nicht sein. Ich schaue auf die Zeit aber trotzdem sehr dankbar zurück."

Für alle Fans werden die beiden aber immerhin noch auf dem Fernsehbildschirm gemeinsam zu sehen sein, wenn es dann im Juli heißt: "Immer wieder sonntags".