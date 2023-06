Quietschbunte VIPs bei Raffaelo Summer Day: Evelyn Burdecki im plüschigen Elmo-Gedächtnis-Kleid

Am Donnerstag haben Stars und Sternchen in Berlin den Raffaelo Summer Day gefeiert. Einige Promi-Damen legten einen quietschbunten Auftritt hin – wie etwa Evelyn Burdecki, die ein bisschen an Elmo aus der "Sesamstraße" erinnerte. Mit dabei war sogar eine uneheliche Royal-Tochter: Jazmin Grace Grimaldi.

Wenn der Süßigkeiten-Hersteller Ferrero zur exklusiven Sommerparty lädt, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Am Donnerstag erschienen zahlreiche VIPs in farbenprächtigen Gewändern zum Raffaelo Summer Day in Berlin – darunter sogar eine waschechte monegassische Royal-Tochter.

Raffaelo Summer Day 2023: Sylvie Meis setzt auf knalliges Neongrün

Bei der Kleiderwahl setzten vor allem die Damen 2023 auf bunte Highlights. So erschien Schauspielerin Mariella Ahrens, in Begleitung ihrer Töchter Lucia und Isabella, in einem türkisen Abendkleid. Model und Moderatorin Sylvie Meis glänzte hingegen in knalligem Neongrün mit vielen Rüschen und einem sexy Rückenausschnitt.

Sylvie Meis © BrauerPhotos / J.Reetz

Modischer Hingucker: Evelyn Burdecki legt plüschigen Elmo-Auftritt hin

Für das modische Highlight der prominenten Party sorgte allerdings keine Geringere als Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki. Die ehemalige Dschungelkönigin stolzierte in einem rot-leuchtenden Plüschkleid über den roten Teppich und erinnerte dabei stark an Elmo aus der Sesamstraße.

Hollywoodstars Jennie Garth und Kelly Rutherford besuchen Promi-Party in Berlin

Auf dem Raffaelo Summer Day 2023 gab sich auch Prominenz aus Hollywood die Ehre – wie etwa Schauspielerin Jennie Garth. Beim Anblick der 90er-Jahre-Ikone dürfte das Herz einiger "Beverly Hills, 90210"-Fans höher geschlagen haben. Auch Ex-"Gossip Girl"-Darstellerin Kelly Rutherford und US-Serienstar Elisabeth Roehm genossen das Event in Berlin sichtlich.

Tochter von Fürst Albert: Jazmin Grace Grimaldi feiert mit deutschen VIPs

Eine ganz besondere Dame hat mit ihrem Erscheinen auf dem roten Teppich für eine Überraschung gesorgt. Jazmin Grace Grimaldi besuchte die Veranstaltung mit ihrem Freund, dem Musiker Ian Mellencamp. Die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco brachte damit etwas royalen Glanz nach Berlin.

Welche weiteren Promis und VIPs den Raffaelo Summer Day in Berlin feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.