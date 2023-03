Ochsenknecht-Fans schimpfen über Jimi Blues Freundin Laura-Marie Geissler: "Unangebracht" und "peinlich"

In der Reality-Show "Diese Ochsenknechts" zelebrieren Jimi Blue und Freundin Laura-Marie Geissler die ganz große Liebe. Doch die Rennfahrerin scheint bei den Fans nicht gut anzukommen. Ihr Verhalten in der aktuellen Folge wird sogar als "unangebracht" abgewatscht.

Hat sich Laura-Marie Geissler einen Gefallen damit getan, in der Reality-Soap "Diese Ochsenknechts" mitzuwirken? Die Rennfahrerin ist mit Jimi Blue Ochsenknecht liiert, der seine Freundin nur zu gerne in der familieneigenen Serie präsentiert. Doch viele Fans wirken zunehmend genervt von der 24-Jährigen.

In der aktuellen Folge von "Diese Ochsenknechts", die am Montag (27. März) auf dem Pay-TV-Sender "Sky" ausgestrahlt wurde, zeigt sich das Promi-Paar mal wieder schwer verliebt. Jimi Blue und Laura-Marie wollen ihr erstes gemeinsames Projekt angehen und einen Wein auf den Markt bringen. Doch das Verhalten der Rennfahrerin während der Weinprobe macht einige Fans wütend.

Fans lästern über Ochsenknecht-Freundin Laura-Marie: "Einfach nur peinlich"

Laura-Marie Geissler ist nur schwer von den verschiedenen Weinsorten zu überzeugen, verzieht immer wieder das Gesicht. "Sehr herb, fast tot vom Geschmack", sagt sie über einen getesteten Wein – in Beisein der Winzer. Am Ende konnte dann doch noch eine Mischung verschiedener Sorten überzeugen. "Boah, der ist geil", lautet das abschließende Fazit.

Die Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht hat zwar den Promi-Spross von sich überzeugt, doch bei den Zuschauern scheint ihr das nicht so leicht zu fallen. Wenn man einen Blick in die Kommentare auf Instagram wirft, zeichnet sich ein eindeutiges Bild von der Rennfahrerin. "Sorry, aber einfach nur peinlich. Laura ist wie ein Kleinkind. Da sitzen die Winzer ihr gegenüber und sie sagt einfach 'Bah' und macht den Wein schlecht", schreibt ein Kritiker dazu. Ein weiterer erklärt: "Fand es leider sehr unangebracht, wie Laura in Gegenwart der Winzer über deren Weine gesprochen hat. Fand ich sehr unsympathisch."

Natascha Ochsenknecht über Verlobung bei Jimi Blue: "Ich empfinde das als zu früh"

Auch im Ochsenknecht-Clan hat Laura-Marie Geissler offenbar keinen guten Stand. "Wir beide sind in einer Bubble", sagt Jimi Blue über die Beziehung und fügt an: "Zu zweit gegen alle. [...] Manche finden das gut, andere finden das nicht so gut – auch bei uns in der Familie."

In der aktuellen Folge von "Diese Ochsenknecht" spricht auch Familienoberhaupt Natascha Klartext zur Liebe von Jimi Blue und Laura-Marie: "Frisch verlobt, das habe ich ja irgendwie erwartet. Da muss man sich für die beiden freuen, auch wenn ich persönlich es als zu früh empfinde." Nach der desaströsen Trennung von Yeliz Koc hätte Natascha Ochsenknecht es besser gefunden, wenn sich die beiden Turteltauben mehr Zeit genommen hätten. Ob es in der Familie Ochsenknecht deshalb noch zum großen Knall kommt, wird bestimmt in den neuen Folgen der Reality-Soap gezeigt.