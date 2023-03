Markus Söder gibt seinen Promi-Kindern wichtigen Rat: "Überlegt euch das genau"

Als Kind einer prominenten Persönlichkeit ist der Weg in die Öffentlichkeit fast schon vorprogrammiert. Gloria-Sophie Burkandt und Selina Söder, die beiden Töchter von Markus Söder, sind diesen Schritt bereits gegangen. Was hält Bayerns Ministerpräsident von den Karriereplänen seiner Kinder?

Seit 2018 ist Markus Söder der Ministerpräsident von Bayern. In dieser Zeit stand vor allem sein politisches Handeln im Fokus der Öffentlichkeit, doch auch das Interesse an seinem Privatleben und seiner Familie steigt stetig. Das könnte unter anderem an den beiden Töchtern des 56-Jährigen, Gloria-Sophie Burkandt und Selina Söder, liegen. Beide treten nach und nach aus dem Schatten ihres prominenten Vaters. Was der bayerische Ministerpräsident davon hält, hat er jetzt in einem Interview erklärt.

Söder-Kinder als Promis? So denkt Markus Söder darüber

Am Sonntag (26. März) war Markus Söder zu Gast beim Talk-Format "Sonntagsfrühstück" des Radiosenders " ". Dabei waren auch die Kinder des Politikers Thema. Mit Ehefrau Karin hat er Tochter Selina und zwei Söhne. Aus einer früheren Beziehung stammt seine Älteste, Gloria-Sophie Burkandt, die inzwischen als Model bekannt ist und momentan sogar erfolgreich an ihrer Schauspiel-Karriere arbeitet. Hat der 56-Jährige seinen Nachwuchs auf den Weg in die Öffentlichkeit vorbereitet?

"Ich lass' jeden seinen Weg gehen. Ich gebe ihnen nur den Rat, immer genau zu überlegen, was man tut und die Folgen zu bedenken", erklärt Markus Söder im Gespräch mit Radio-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Der Ministerpräsident hat eine klare Meinung zu einer geplanten Karriere in der Öffentlichkeit. "Der Anfang ist immer sehr schnell und gut, weil man durch einen Namen sehr schnell in der Öffentlichkeit stehen kann. Aber man muss am Ende auch bestehen, weil die Öffentlichkeit nun mal so ist, dass, wenn man drin ist, alles wissen will."

Markus Söder warnt seine Kinder: "Überlegt euch das genau!"

Der bayerische Ministerpräsident will seine Kinder auf ihrem Karriere-Weg unterstützen, hat aber auch einen warnenden Ratschlag: "Das muss jeder selber wissen. Und deswegen an alle in der Familie: Macht was ihr wollt, aber überlegt euch das genau!" Markus Söder stehe seinen Töchtern und Söhnen jedoch "gern mit Rat und Tat immer zur Seite", wie er weiter betont.

Während Gloria-Sophie Burkandt (24) inzwischen ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen der glamourösen Promi-Welt ist, hält sich ihre Halbschwester Selina Söder noch mit Auftritten in der Öffentlichkeit zurück. Trotzdem besucht auch die 23-Jährige ausgewählte Events, wie im Dezember 2022 den Magari Charity Lunch in München. Doch aktuell scheint das BWL-Studium und das Dressurreiten für Söders Tochter wichtiger zu sein.