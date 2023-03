"Longchamp Glamping Party" in München: Jessica M'Barek feiert ersten Solo-Auftritt

Ein Sommer-Event im März? Für die Münchner Promi-Gesellschaft ist das kein Problem, denn die VIPs sind in Feierlaune. Im Haus der Kunst begrüßte "Longchamp" neben Gästen wie Alena Gerber und Sarah Brandner auch die Ehefrau von Elyas M'Barek. Für Jessica war es der erste Solo-Auftritt ohne ihren prominenten Mann an der Seite.

Kaum sind die Temperaturen in München etwas gestiegen, feiern die Promis die erste Sommerparty des Jahres. Am Donnerstag (23. März) hat das Unternehmen "Longchamp" im Haus der Kunst zur "Glamping Party" geladen. In gemütlicher Strand-Atmosphäre (mit aufgeschüttetem Sand und Mini-Pool) wurde gemeinsam mit Champagner und sommerlichen Cocktails angestoßen.

Promi-Damen schwärmen von Münchner Sommerparty: "Es fühlt sich so gut an"

Statt schicker Abendkleider präsentierten die geladenen VIP-Gäste entsprechend ihre "sommerlichen Glamping Vibes". "Es ist wunderschön und fühlt sich so gut an", schwärmte Sarah Brandner im Gespräch mit der AZ. Alena Gerber konnte der Sommerparty im März ebenfalls etwas abgewinnen: "Ich glaube, der Winter war so brutal, lang und kalt, dass die Leute es nicht mehr erwarten können. Deshalb ist es ganz schön, dass man den Sommer einfach etwas früher einläutet."

Gloria-Sophie Burkandt hatte sich mit einem gelben Kleid in Schale geworfen und strahlte selbst wie der Sommer. "Bei dem Motto habe ich mir gedacht: Ich nehme das verrückteste Outfit von allen", sagte sie lachend zur AZ. An ihrer Seite hatte sie wieder ihren Schauspiel- und Mental-Coach. Einen Freund wird sie vorerst nicht mehr der Öffentlichkeit präsentieren, denn sie will sich jetzt um ihre Karriere kümmern.

Erster Solo-Auftritt in München: Jessica M'Barek erscheint ohne Promi-Mann

Auch Jessica M'Barek genoss die "Glamping Party" in einem wallenden Sommerkleid. Zum ersten Mal erschien sie ohne ihren Ehemann Elyas M'Barek an ihrer Seite zu einem Event. Die gebürtige US-Amerikanerin scheint damit endgültig in der Münchner High Society angekommen zu sein und wird wohl auch zukünftig der ein oder anderen Promi-Party einen Besuch abstatten.

Cathy Hummels hingegen ist bereits ein Society- und Show-Profi mit vollem Terminplan. Das wurde auch am Donnerstagabend ersichtlich, denn die Moderatorin erschien erst am Ende der Party im Haus der Kunst. Ihr sei es verziehen, denn immerhin war sie von einem Termin aus Berlin noch schnell nach München gejettet.

Welche weiteren Promis auf der "Longchamp Glamping Party" feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.