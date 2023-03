Discounter Lidl schnappt sich Helene Fischer: Mega-Werbedeal für Schlagerqueen

Heuer feiert Lidl sein 50-jähriges Bestehen. Für dieses besondere Jubiläum hat der Discounter einen wahren Mega-Star als Werbegesicht verpflichtet – Helene Fischer. Doch die Schlagerqueen ist nicht die einzige Promi-Dame, die in der geplanten XXL-Kampagne auftreten soll.

Mit über 3.000 Filialen in ganz Deutschland zählt die Discounter-Kette Lidl zu den umsatzstärksten Lebensmittelhändlern des Landes. 2023 ist für das Unternehmen ein besonderes Jahr, das 50-jährige Bestehen wird gefeiert. Das muss natürlich dem Anlass entsprechend zelebriert und beworben werden. Als prominentes Werbegesicht konnte Lidl einen absoluten A-Promi für sich gewinnen – Schlagerqueen Helene Fischer!

XXL-Kampagne: Lidl feiert 50-Jahre-Jubiläum

1973 wurde die allererste Filiale von Lidl in Ludwigshafen am Rhein eröffnet – der Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens war damit gelegt. Seit 1989 startete die Discounter-Kette auch die internationale Expansion und betreibt inzwischen Läden in 31 Ländern, darunter in Belgien, Frankreich, Spanien und sogar den USA. 2021 erwirtschaftete Lidl 100,8 Milliarden Euro.

Helene Fischer als Werbestar: TV-Spots zum Lidl-Jubiläum

Wie die AZ bereits am Mittwoch (22. März) exklusiv berichtet hat, wird Helene Fischer in einer großen TV-Kampagne für die Discounter-Kette werben. Die Spots für "50 Jahre Lidl" wurden bereits im Februar 2023 abgedreht und sollen noch im Frühsommer dieses Jahres ausgestrahlt werden, verriet ein Insider. Was genau in den Werbebeiträgen zu sehen sein wird und wie Helene Fischer darin eingebunden wird, ist bislang noch absolute Geheimsache.

Comeback für Helene Fischer als Werbe-Promi

Für die Schlagerqueen, die 2013 ihren großen Durchbruch mit dem Ohrwurm "Atemlos durch die Nacht" feierte, ist es nicht der erste Mega-Deal mit einer bekannten Marke. Unter anderem stand sie bereits für Meggle, Tchibo, Douglas und Garnier vor der Kamera. 2019 nahm sie jedoch eine Karriere-Auszeit und ist seither nicht mehr in TV-Spots zu sehen gewesen. Ihr Engagement für Lidl ist somit also auch ihr Comeback als prominentes Werbegesicht.

Wie viel verdient Helene Fischer?

Der Verdienst von Helene Fischer ist genauso geheim wie der Inhalt der TV-Spots. Doch Lidl dürfte für die 38-Jährige einiges springen lassen – immerhin ist sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Ihr Privatvermögen wird laut " " auf etwa 35 Millionen Euro geschätzt und Experten vermuten, dass sie pro Auftritt für ihre "Rausch Live"-Tour bis zu 225.000 Euro verdient. Entsprechend fürstlich dürfte sich die Schlagerqueen auch ihren Auftritt als Werbefigur für Lidl entlohnen lassen.

Neben Helene Fischer: Auch Barbara Schöneberger wird Werbestar für Lidl

In der Kampagne für Lidl gebührt Helene Fischer jedoch nicht das alleinige Rampenlicht. Wie der Insider der AZ weiter verraten hat, wird sich die "Atemlos"-Interpretin ihren großen TV-Moment mit Barbara Schöneberger teilen. Auch die Spots mit der Entertainerin wurden bereits im Februar abgedreht. Ob die beiden Damen gemeinsam vor der Kamera gestanden haben, ist jedoch Verschlusssache.

Werden Helene Fischer (l.) und Barbara Schöneberger für das 50-jährige Jubiläum von Lidl gemeinsam vor der Kamera stehen? © imago/VISTAPRESS

Mit den beiden Promi-Damen hat Lidl auf jeden Fall einen Knaller-Deal gelandet, denn Helene Fischer und Barbara Schöneberger gehören zu den bekanntesten Frauen in der deutschen Unterhaltungsbranche. Der Erfolg dieser Jubiläumskampagne dürfte damit wohl garantiert sein – und die Umsetzung der TV-Spots wird mit Spannung erwartet.