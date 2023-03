Giga-Gage: Helene Fischer verdient horrende Summe pro Auftritt

Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, hat es sogar unter die bestverdienenden Künstler der Welt geschafft. Mit ihrer Tour "Rausch" könnte sie das in diesem Jahr vielleicht noch toppen, Experten zufolge verdient sie damit eine Mega-Summe.

Acht Nummer-Eins-Alben, 60 Platinauszeichnungen und millionenfach verkaufte Platten – was Helene Fischer anpackt, scheint ein gigantischer Erfolg zu werden. Die deutsche Schlagerqueen spielt inzwischen in einer Liga mit Rihanna und Beyoncé. Wird sie ihren Erfolg mit ihrer neuen Tour "Rausch" noch überbieten? Experten haben nun eingeschätzt, was die Sängerin pro Auftritt verdient.

Tour-Start verschoben: Helene Fischer feiert in Hamburg "Rausch Live"-Premiere

Eigentlich hätte Helene Fischer ihre Arena-Tour bereits am 21. März in Bremen starten sollen, doch bei einem Unfall während einer Probe verletzte sie sich – der Auftakt der Tour wurde daraufhin verschoben. Nach einer Erholungsphase will die Erfolgskünstlerin am 11. April in Hamburg die Premiere von "Rausch Live" feiern.

XXL-Umsatz für Helene Fischer: So viel spielt ihre Tour ein

Helene Fischer wird in zahlreichen deutschen Städten auftreten, darunter auch fünfmal hintereinander in München. Wie der " " berichtet, wird der Gesamtumsatz der Ticketverkäufe auf etwa 70 Millionen Euro geschätzt. Dazu kommen noch rund vier Millionen Eure durch Einnahmen von Getränke- und Fanartikel-Verkäufen.

Was verdient Helene Fischer pro Show?

Jedoch wird die Königin des deutschen Schlagers den Umsatz nicht einfach alleine einstreichen können. Von den über 70 Millionen Euro müssen Produktionskosten, Saalmieten, Kartenvertriebe und Gehälter bezahlt werden. Auch der Konzertagentur steht ein großer Teil des Gewinns aus der Tour zu.

Doch Helene Fischer wird nicht leer ausgehen. Experten schätzen, dass sie pro Auftritt 225.000 Euro brutto verdienen wird. Bei 70 Shows sind das also insgesamt 16 Millionen Euro.

Vermögen geschätzt: Wie reich ist Helene Fischer?

Die "Rausch Live"-Tour ist für die 38-Jährige eine beträchtliche Finanzspritze auf ihr bereits prall gefülltes Bankkonto. Die Höhe ihres Gesamtvermögens ist nicht offiziell bekannt, doch " " schätzt ihre bisherigen Einnahmen auf etwa 35 Millionen Euro. Damit hätte Helene Fischer eigentlich für den Rest ihres Lebens ausgesorgt, doch ein Karriereende ist, zur Freude ihrer zahlreichen Fans, noch lange nicht in Sicht.