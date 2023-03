Victoria Swarovski über "Let's Dance"-VIP Anna Ermakova: "Bei ihr geht es nicht um Popularität"

Bei "Let's Dance" 2023 ist Anna Ermakova die absolute Überfliegerin. Spielt ihre Berühmtheit bei dem Erfolg auch eine Rolle? Eine, die es wissen muss, ist Victoria Swarovski. Mit der AZ hat sie über die Tochter von Boris Becker gesprochen.

Woche für Woche zeigt Anna Ermakova bei "Let's Dance" hervorragende Leistungen, sogar der sonst so grummelige Chefjuror Joachim Llambi ist voll des Lobes für die Promi-Tänzerin. "Du bist ein so spezieller Typ, der hier auf der Fläche ist – so ausgefallen, so anders", schwärmte er vergangene Woche über die Tochter von Boris Becker. Aber geht es bei der RTL-Show neben dem Tanz-Talent auch um Popularität? Die AZ hat mal bei Moderatorin Victoria Swarovski nachgefragt.

Victoria Swarovski sieht den berühmten Nachnamen von Anna Ermakova als Chance

Anna Ermakova kann mit ihrer Leistung auch das "Let's Dance"-Publikum begeistern und liefert spektakuläre Tanzeinlagen. Ob sie ihre aktuelle Favoritenrolle halten kann, bleibt abzuwarten, denn in den sozialen Medien wird der Ton gegenüber der Promi-Kandidatin bereits rauer. Welche Rolle spielt, neben ihres Talents, ihre Berühmtheit? Immerhin war sie noch vor ihrer Geburt durch die Affäre ihres Vaters Boris Becker und ihrer Mutter Angela Ermakova in den Schlagzeilen.

Victoria Swarovski hat Anna in den letzten Wochen live im RTL-Studio erlebt, denn seit 2018 ist sie Moderatorin bei "Let's Dance" und hat die Show 2016 selbst gewonnen. "Anna ist eine tolle Frau, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich über sie spreche. Sie steht total für Diversity, ist superlieb, intelligent und hat ein Ziel vor Augen", sagt die 29-Jährige zur AZ über die Becker-Tochter. Sie sieht den berühmten Nachnamen Becker nicht unbedingt als Hindernis, sondern eher als Chance, wie sie erklärt: "Mit diesem Namen und der Geschichte, die dahintersteckt, ist das für sie ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

Victoria Swarovski: "Bei Anna Ermakova geht es darum, welcher Mensch dahinter steckt"

Berühmtheit ist bei "Let's Dance" zwar ein wichtiger Punkt, denn immerhin treten in der RTL-Show Promis an, jedoch zählt für Victoria Swarovski vor allem Leistung, wie sie am Beispiel von Anna Ermakova der AZ erklärt: "Bei ihr geht es ja nicht unbedingt um die Popularität, sondern darum, welcher Mensch dahintersteckt. Bei 'Let’s Dance' kann man nur glänzen, wenn man auch Leistung bringt – und das tut Anna."

Und tatsächlich zeigt die Tochter von Boris Becker, welch immenses Tanz-Talent in ihr steckt. Bislang war sie jede Woche unter den besten Promi-Kandidaten und sahnte bei Jury und Zuschauern Höchstpunktzahlen ab. Wenn das so weiter geht, wird sie höchstwahrscheinlich im Finale um den Titel "Dancing Star" kämpfen. In Victoria Swarovski hat Anna Ermakova schon mal einen prominenten Fan gewonnen. "Wenn man live im Studio bei ihren Auftritten dabei ist, merkt man, wie sie sich abrackert. Sie perfektioniert jede Bewegung bis zur Fußspitze."