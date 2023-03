Doch kein Sturz bei Helene Fischer: So kam es wirklich zum Rippenbruch

Schock-Moment für Helene Fischer – und tausende Fans. Die Schlager-Königin verletzte sich bei den Proben zu ihrer "Rausch"-Tour so schwer, dass Ärzte eine Auszeit verordneten. Der Unfallhergang: Während einer Übung am Trapez zog sich Helene Fischer die Rippenfraktur zu. Der Start der Tour muss verschoben werden.

Die ersten beiden Termine ihrer "Rausch"-Tour muss Helene Fischer und das gesamte Team nach hinten verschieben. Denn: Der erfolgreiche Schlager-Star verletzte sich bei den Proben so schwer, dass Ärzte ein Auftrittsverbot und eine Zwangspause verordneten. Das erste Konzert von Helene Fischer findet jetzt erst am 11. April in Hamburg statt. Doch wie kam es zum Unfall und dem schmerzhaften Rippenbruch? Die AZ hat exklusiv vom Management erfahren, wie es zur Verletzung gekommen ist.

Kein Sturz bei Helene Fischer: Bei Drehung am Trapez kam es zur Verletzung

Jetzt wird klar: Es war kein Sturz! "Helene Fischer ist weder gestürzt noch gefallen, sondern hat sich die Rippenfraktur bei einer Drehung am Trapez zugezogen", so eine Sprecherin zur AZ. Das Trapez zählt bei den gigantischen Bühnen-Shows von Helene Fischer mittlerweile schon zum Standardrepertoire. Sie sitzt, tanzt und bewegt sich schwebend über ihrem jubelnden Publikum. Schön und beeindruckend anzuschauen, aber auch nicht ungefährlich.

Helene Fischer scheut keine akrobatischen Höchstleistungen. © imago/VISTAPRESS

Helene Fischer wollte als Neu-Mama Gefahr meiden

Im vergangenen Jahr sagte Helene Fischer, ob sie bei der Luft-Nummern und der Akrobatik gesichert sei: "Ich denke nicht." Die Mutter einer kleinen Tochter erklärte gegenüber RTL, dass es aber nicht ganz so waghalsig werde. "Ich habe meiner Mutter und meinen Freundinnen versprochen, dass ich nichts Gefährliches mehr tue. Aber einen kleinen Aha-Effekt brauchen wir ja auch auf der Bühne."

Training des Oberkörpers für Akrobatik: Helene Fischer wollte Muskeln aufbauen

Ausgerechnet beim Akrobatik-Element am Trapez kam es jetzt zur Verletzung. Helene Fischer sagte nach ihrer Schwangerschaft und kleinen Auszeit im letzten Jahr: "Wenn ich in der Luft an einem Artisten hänge, das sind Kräfte, die ich einfach noch mal aufbauen muss. Auf dem Fitnesslevel bin ich jetzt noch nicht." Ihre Muskulatur hatte sich ohne das ständige, harte Training verändert. Beim XXL-Konzert von Helene Fischer im August 2022 in München war dies für die 130.000 Fans ersichtlich. Die Schlagersängerin lieferte (noch) keine waghalsigen Vorführungen. Fünf Jahre lang legte sie eine Tour-Pause ein. "Ich muss mich auf ein komplett neues Level der Fitness bringen, das ist am Anfang natürlich auch mit Schmerzen verbunden. Gerade für die Nummern in der Luft müssen der Oberkörper trainiert und die Muskeln auf Vordermann gebracht werden", erklärte Helene Fischer bei der Pressekonferenz.

Bei Familie am Ammersee: Helene Fischer kuriert sich zu Hause aus

Helene Fischer wird jetzt die Rippenfraktur auskurieren müssen. Sie schont sich jetzt zu Hause am Ammersee – bei ihrem Partner Thomas Seitel und der gemeinsamen Tochter. Klar ist, so erfährt es die AZ vom Management, dass die Show im Rahmen der "Rausch"-Tour auch nach der dramatischen Verletzung nicht verändert werden soll: "Die Arena-Tour startet am 11. April und beinhaltet das vorgesehene Programm."

Helene Fischer zu ihren Fans: "Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen."

Werbung für Lidl: AZ erfährt exklusiv von Helene Fischers Deal

Wie die AZ außerdem exklusiv erfahren hat, ist Helene Fischer eines der neuen Kampagne-Gesichter von Discounter Lidl. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens konnte der erfolgreiche Konzern den Mega-Star gewinnen. Helene Fischer für im Rahmen einer großen TV-Kampagne zu sehen sein. Was genau in den Werbebeiträgen zu sehen sein wird und wie Helene Fischer darin eingebunden wird, ist bislang noch absolute Geheimsache.