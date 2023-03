"Let's Dance"-Favoritin Anna Ermakova: Verspielt sie ihre Chancen auf den Sieg?

Anna Ermakova zeigt bei "Let's Dance" Woche für Woche hervorragende Leistungen. Doch ist die Tochter von Tennislegende Boris Becker vielleicht zu gut? Die anfängliche Begeisterung der Fans könnte schnell ins Gegenteil umschlagen...

Am vergangenen Freitag hat Anna Ermakova den "Let's Dance"-Jackpot geknackt, als sie von Joachim Llambi die Höchstpunktzahl einheimsen konnte. Allgemein schlägt sich die Promi-Tochter von Boris Becker im Wettbewerb fantastisch und gilt bereits jetzt als Favoritin auf den Sieg. Doch könnte dieser Vorteil schnell verspielt sein? Die Stimmung scheint sich allmählich gegen sie zu wenden.

"Sensationell": Fans feiern Anna Ermakovas Leistung bei "Let's Dance"

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich Anna Ermakova nach wie vor begeistert von der RTL-Show und freut sich über das gute Feedback ihrer Follower. In den Kommentaren zeichnet sich ein durchweg positives Bild von ihrer Leistung als "Let's Dance"-Kandidatin, ihre Tänze werden als "fantastisch", "sensationell" und "mega" beschrieben. Doch nicht nur ihre Fans, auch das restliche Publikum muss die 22-Jährige von sich überzeugen.

Wandelt sich die Favoriten-Rolle für die Becker-Tochter zum Fluch?

Wie man bereits in der Vergangenheit bei anderen Shows gesehen hat, kann die Favoriten-Rolle schnell zum Fluch werden – wie etwa bei Juliette Schoppmann. Als die Sängerin 2003 im Finale der ersten DSDS-Staffel um den Sieg kämpfte, verlor sie gegen Alexander Klaws. Dabei galt sie in den vorangegangenen Shows als Spitzenreiterin, doch vielen Zuschauern erschien ihre Darbietung damals als "zu perfekt". Dieses Schicksal könnte nun auch Anna Ermakova blühen.

Die Tochter von Tennislegende Boris Becker glänzt zwar mit durchweg guter Leistung, doch genau das scheint einige Kritiker zu stören. Während sie von ihren Fans auf ihrem Instagram-Kanal gefeiert wird, zeichnet sich woanders ein ganz anderes Bild ab.

"Übertrieben gelobt": Kritiker schimpfen gegen Anna Ermakova

Ein Blick in die Kommentare des Facebook-Accounts "Promis und Stars" der AZ zeigt, dass nicht jeder Zuschauer Anna Ermakova auf dem "Let's Dance"-Thron sehen will. "Ich weiß jetzt schon wer gewinnen soll, alle anderen brauchen sich gar nicht mehr anstrengen, können auch am besten gehen. Weil die Anna eh gewinnen soll, so übertrieben die gelobt wird", schreibt ein Kritiker etwa. Ein weiterer erklärt: "Dann weiß man ja jetzt schon, wer gewinnen wird. Schade, es gibt noch andere, die gut bis sehr gut tanzen, aber die haben wohl keine Chance mehr."

Doch was könnte Anna Ermakova tun, um auch ihre Kritiker von sich zu überzeugen? Soll sie etwa schlechter tanzen, um sich nahbarer zu zeigen? Die 22-Jährige selbst hat keinen Einfluss darauf, wie sie von der Außenwelt wahrgenommen wird. Ihre tänzerische Leistung sollte eigentlich für sich stehen, doch am Ende entscheiden die "Let's Dance"-Fans mit, wer den Pokal gewinnt. Es bleibt also spannend, ob sie ihre Favoriten-Rolle bis zum Schluss verteidigen kann.