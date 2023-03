Karriere statt Männer für Gloria-Sophie Burkandt: "Beziehung ist erstmal keine Option"

Steht für Gloria-Sophie Burkandt bald die ganz große Hollywood-Karriere an? Die Tochter von Markus Söder arbeitet hart an ihrem Traum, hat extra einen Mental-Coach an ihrer Seite. Da hat ein Freund aktuell kein Platz in ihrem Leben, wie sie der AZ verraten hat.

Kaum sind die Temperaturen in München etwas gestiegen, feiern die Promis bereits die erste Sommerparty. Am Donnerstag (23. März) hat das Unternehmen "Longchamp" im Haus der Kunst zur "Glamping Party" geladen. Neben VIPs wie Alena Gerber, Sarah Brandner und Jessica M'Barek erschien auch Gloria-Sophie Burkandt zu dem glamourösen Event. Mit dabei hatte das Model erneut den Schauspiel- und Mental-Coach Jost Heider. Wird sie in Zukunft auch mal wieder einen Freund an ihrer Seite präsentieren? Mit der AZ hat sie über ihre Pläne und Wünsche gesprochen.

"Glamping-Vibes" bei Gloria-Sophie Burkandt: "Das Outfit spielt eine große Rolle"

Ganz dem Dresscode "sommerliche Glamping-Vibes" entsprechend hatte sich Gloria-Sophie Burkandt in ein gelbes Kleid geworfen, mit dem sie im Haus der Kunst erstrahlte. "Bei dem Motto habe ich mir gedacht: Ich nehme das verrückteste Outfit von allen", sagte sie lachend zur AZ. Mode spielt für die Tochter von Markus Söder eine große Rolle, immerhin ist sie als Model viel unterwegs. "Wenn man modebewusst ist, dann spielt das Outfit eine große Rolle – bei allem!"

Gloria-Sophie Burkandt strahlt bei der "Longchamp Glamping Party" in einem gelben Kleid. © Gisela Schober

Gloria-Sophie Burkandt hat ihre "innere Zufriedenheit" gefunden

Aktuell arbeitet die 24-Jährige hart an ihrer Karriere, will zukünftig als Schauspielerin Erfolge feiern. Deshalb lässt sie sich von Jost Heider coachen und in die Lehren des "Method Actings" einführen. "Er ist auch heute Abend da, denn wir coachen immer weiter. Es läuft sehr gut. Ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich meine innere Zufriedenheit gefunden habe", erklärte sie über die gemeinsame Arbeit. "Das 'Method Acting' geht so in die Tiefe, dass ich mich immer befreiter fühle. Es ist jedoch ein Prozess und man muss hart daran arbeiten."

Vergangene Woche sorgte Gloria-Sophie Burkandt mit ihrem Coach für Getuschel, als sie gemeinsam beim Nobel-Dinner im Mandarin Oriental erschienen. Doch das scheint sie nicht zu stören. "Wenn ich mit einem Mann in meinem Alter dort erschienen wäre, dann wäre es etwas anderes gewesen. Man sieht aber ganz deutlich, dass er ein gewisses Alter hat. Er ist mein Mental-Coach, deshalb habe ich damit auch gar keine Probleme – er ist auch nicht mein Beuteschema", stellte sie augenzwinkernd gegenüber der AZ klar.

"Ich bleibe Single": Söder-Tochter verzichtet für Karriere auf Liebe

Doch wie sieht es eigentlich in Sachen Liebe bei der Nachwuchsschauspielerin aus? Seit der Trennung von ihrem Freund im Januar 2023 hat sie sich nicht mehr mit einem potenziellen Partner in der Öffentlichkeit gezeigt. "Erstmal will ich Single bleiben, das habe ich mir so festgelegt. Es gibt für mich erstmal keine Option Beziehung. Aber nicht, weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, sondern weil ich merke, erfolgreiche Menschen hatten zum Beginn ihrer Karriere keine Beziehung", erklärte Gloria-Sophie Burkandt dazu. Auch der Coach riet ihr, auf "Männergeschichten" zu verzichten, erklärte die schöne 24-Jährige vergangene Woche dem AZ-Reporter.

Für die Tochter von Markus Söder steht die Karriere erstmal im Vordergrund, da muss sich die Liebe wohl hinten anstellen. Allerdings schließt sie es nicht aus, auch mal wieder mit einem Freund über den roten Teppich zu schreiten. "Ich würde später einen Freund schon wieder der Öffentlichkeit vorstellen."

Gloria-Sophie Burkandt: "Ich bin überhaupt nicht witzig"

Vorerst ist für die 24-Jährige die Arbeit an ihren Schauspielkünsten wichtiger als das Dating. Dabei hat sie auch schon ganz genaue Vorstellungen über zukünftige Rollen, wie sie sagte: "Ich bereite gerade eine Szene von Sharon Stone aus 'Basic Instinct' vor. Das will ich auch! Ich möchte Rollen spielen, bei denen ich sage: Das könnte ich sein. Ich werde nie Comedy machen, weil ich überhaupt nicht witzig bin."