Nobel-Dinner in München: Warum Söders Tochter Gloria für das Tuschelthema sorgte

Rosafarbene, fein duftende Kirschblüten schmückten das Nobel-Hotel im Herzens Münchens. Hier fand das wohl exklusivste Promi-Event der Woche statt. Mandarin-Oriental-Chef Dominik G. Reiner lud am Mittwoch gemeinsam mit Star-Koch Nobu Matsuhisa zum Hanami-Dinner. Unter den Gästen war auch Gloria-Sophie Burkandt. Die Tochter von Markus Söder überraschte mit Auftritt – und Karriere-Plänen...

Das Mandarin Oriental in München beherbergt das einzige Matsuhisa-Restaurant Deutschlands. Anlässlich der japansischen Kirschblütensaison statte Starkoch Nobu Matsuhisa der bayerischen Hauptstadt höchstpersönlich einen Besuch ab und empfing zahlreiche prominente Gäste.

Palina Rojinski schwärmt von Dinner im Mandarin Oriental: "Eine Geschmacksexplosion"

Durch den Abend führte Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski und begrüßte an der Seite des japanischen Spitzenkochs die 100 geladenen Gäste. "Es war eine Geschmacksexplosion auf der Zunge", schwärmte sie nach dem Dinner im Gespräch mit der AZ. Die 37-Jährige hat Nobu Matsuhisa zum ersten Mal getroffen und war gleich entzückt. Sie selbst bevorzugt eher "einfache Gerichte", die schnell gehen.

Florian David Fitz genießt Dinner mit Schwester Stefanie

Charity-Lady Saskia Greipl-Kostantinidis freute sich seit Tagen auf das Hanami-Dinner. Sie selbst greift eher selten zu Kochlöffel oder Sushi-Rollmatte. Sie lacht: "Ich bin in der Küche absolut ungeeignet. Sushi würde mir nie und nimmer gelingen. Ich setze dann eher auf den qualitativ hochwertigen Fisch von Nobu."

Auch weitere Promi-Gäste wie Annemarie und Wayne Carpendale, Eva Padberg und Judith Williams wollten sich das Dinner des japanischen Starkochs nicht entgehen lassen. Schauspieler Florian David Fitz erschien mit Schwester Stefanie an seiner Seite.

Wer ist die männliche Begleitung von Gloria-Sophie Burkandt?

Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt blitzte im Licht der Fotografen (und mit Mega-Dekolleté). Sie kam nach der Trennung von ihrem Freund im Dezember mit einer neuen Begleitung. Die anderen Promi-Gästen schauten zur 1,85 m großen Neu-Blondine (auf) und fragten zunächst hinter vorgehaltener Hand: "Ist der ältere Herr an Glorias Seite ihr Neuer?"

Schnell war aber klar: Diese beiden vertrauen und schätzen sich, analysieren ihre Umgebung und interpretieren viel. Der AZ verriet Gloria-Sophie Burkandt, um wen es sich handelt: "Er ist rund zehn Stunden am Tag von morgens bis abends an meiner Seite und seit zwei Monaten mein Mental- sowie Schauspiel-Coach. Bei Jost Heider fühle ich mich sicher. Ich gewinne an Selbstbewusstsein. Die neue Haarfarbe zeigt nicht nur meine äußerliche Transformation heraus aus der Magersucht. Ich bin nicht mehr das dünne, schwache Mädchen, sondern eine starke Frau geworden, die weiß, was sie will. Eine erfolgreiche Schauspielerin möchte ich werden."

Neuer Karriereweg: Söder-Tochter will Hauptrolle in Actionfilm ergattern

Jost Heider hält sich lieber im Hintergrund, beobachtet seinen Schützling aber stets sehr genau. Er gibt ihr Raum, Freiheiten, aber nie zu viel Distanz. "Er arbeitete schon mit Jack Nicholson und Johnny Depp zusammen und hat 20 Jahre in Los Angeles gelebt. Für unsere Arbeit reist er extra nach München an."

Und was sagt Papa Markus Söder zum neuen Ich von Gloria samt Karriere-Plänen mit einem Coach? "Er unterstützt mich. Er liebt ja auch Filme über alles." In den nächsten Wochen will die 24-Jährige weiter üben, um schon bald ein Tape zu produzieren. Mit dieser Aufnahme will sich Gloria dann bei Filmemachern vorstellen und hoffentlich ihre erste Hauptrolle ergattern. "Ein Action-Film wäre schon was Tolles", strahlt sie im AZ-Gespräch.

Welche weiteren Promis das Hanami-Dinner mit Starkoch Nobu Matsuhisa im Mandarin Oriental genossen haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.