Cathy Hummels zeigt sich den Mittelfinger: "Habe oft auf die falschen Menschen gesetzt"

Dass auch Promis mal einen schlechten Tag erleben, zeigt aktuell Cathy Hummels sehr deutlich auf Instagram. Die Moderatorin macht sich selbst in ihrer Story eine deutliche Ansage und lässt ihre Fans hinter ihre topgestylte Fassade blicken.

Cathy Hummels zeigt sich selbst den Mittelfinger. Am Dienstag (14. März) hatte die Influencerin und Moderatorin einen "Scheißtag", wie sie selbst sagt. Was passiert ist, klärt sie nicht auf. Stattdessen lässt sie ihre Fans an ihrem Seelenleben teilhaben und zieht auch Bilanz zu ihrer Vergangenheit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Cathy Hummels ist "wütend" und "traurig" auf sich selbst

"Für viele glänze ich von außen und sehe hübsch aus", schreibt Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story und zeigt ihren Followern, was hinter der gestylten Fassade steckt: "Eine 35-jährige Frau, deren Leben komplett im Umbruch steht. Privat wie auch beruflich. Jemand, der realisiert hat, dass ich oft auf falsche Menschen gesetzt habe und meine Liebsten vernachlässigt oder vor den Bug gestoßen habe."

Die Münchnerin würde am liebsten die Zeit zurückdrehen, "um Entscheidungen anders zu treffen." Sie sei auch "wütend" und "traurig" auf sich selbst. Cathy Hummels geht hart mit sich ins Gericht, spricht sogar davon, sich selbst Schaden in Form von "Selbstdruck" zugefügt zu haben.

"Das tut weh": Cathy Hummels will sich nach Scheidung wieder finden

Leidet die 35-Jährige noch immer unter der Scheidung von Fußballprofi Mats Hummels? Zuletzt galt das Verhältnis der beiden als freundschaftlich, sie kümmern sich rührend um den gemeinsamen Sohn Ludwig. Dazu erklärt sie offen und ehrlich: "Meine Scheidung hat mir geholfen, wieder 'Ich' zu werden, ohne Blenden. Aber das tut auch weh, denn teilweise hab ich einfach nur funktioniert, weil ich dachte: 'Ich muss ja...'."

Für diese offenen Worte erhält Cathy Hummels von ihrer Community viel Zuspruch und Unterstützung. "Man nimmt immer sich selbst mit. Egal wohin. Das klappt manchmal besser und mal schlechter. Den Mittelfinger hast du dir aber nicht verdient", schreibt ein Fan in den Kommentaren. Ein weiterer erklärt: "Das Leben ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, von daher ist ok auch mal einen Scheißtag zu haben. Es ist ok, sich auch mal einen Tag scheiße zu finden oder seinen Weg aus den Augen zu verlieren. Solange du dich sammelst und morgen wieder gestärkt daraus hervorgehst!"