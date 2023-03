Legendäres GNTM-Umstyling: Auch Heidi Klum muss Haare lassen

Die Umstylingfolge von "Germany's Next Topmodel": Liebling der Zuschauer, Horror für viele Kandidatinnen. Dabei nimmt in Staffel 18 von "GNTM" sogar Heidi Klum selbst am Umstyling teil.

Sie ist das Highlight jeder "Germany's Next Topmodel"-Staffel: die große Umstylingfolge. Doch dieses Mal ist etwas anders: Heidi Klum höchstpersönlich nimmt neben ihren Kandidatinnen auf dem Friseurstuhl Platz und lässt sich umstylen.

In Staffel 18 der Castingshow hat Modelmama Heidi zwölf ihrer Mädchen ausgewählt, die von Stylisten einen neuen Look verpasst bekommen sollen. Doch was genau auf den Köpfen der Topmodel-Anwärterinnen passiert, erfahren diese erst nach dem Umstyling. Während einige Models sich über die Veränderung freuen, hat die ein oder andere Bedenken.

"Ich bin die ganze Zeit schon am Zittern, weil ich einfach so Bock habe. Ich bin so gespannt, was ich bekomme. Ich möchte unbedingt irgendwas Unnatürliches: also pink oder lila oder blau", freut sich Anya (19). Mitstreiterin Sarah, die bisher ihre Haare lang und brünett trägt, ist hingegen nicht so optimistisch: "Ich bin mit einem sehr unwohlen Gefühl in den Tag gestartet, ich hatte auch Albträume, dass meine Haare abgeschnitten werden."

Wie die Models nach dem Umstyling aussehen, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis. © ProSieben/Richard Hübner

Umstylingfolge: Models haben Angst vor Veränderung

Auch wenn einige der Mädchen einer Typveränderung nicht abgeneigt sind, wollen die wenigsten jedoch die Person mit dem krassesten Umstyling sein. "Ich bin auf jeden Fall gerade sehr unzufrieden und habe deshalb Bock auf eine Veränderung. Ich hoffe aber, dass ich nicht diejenige mit der größten Veränderung bin", hofft Kandidatin Selma. Dieser Hoffnung macht Heidi Klum aber einen Strich durch die Rechnung: "Es gibt noch weitere, aber du bist schon ganz oben mit dabei", erklärt sie der 18-Jährigen.

Die Ansage, dass sie nur die besten Stylisten an die Köpfe der Mädchen lassen würde, dürfte wohl in dieser Folge genauso wenig wie in den vergangenen Staffeln für Beruhigung bei den Kandidatinnen sorgen. Doch dieses Mal beweist Heidi, dass sie dem Team auch ihre eigenen Haare anvertrauen würde – und tut es kurzerhand.

Zum ersten Mal in 18 Staffeln "GNTM" nimmt die Chefin selbst auf dem Friseurstuhl Platz und lässt sich auf ein Umstyling ein. Ob Heidis neuer Look wie auch die neuen Frisuren der ausgewählten Kandidatinnen gelungen sind, kann man bei der nächsten Folge "Germany's Next Topmodel" bewerten.